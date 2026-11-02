הבשורה שקיבלו אלפי לקוחות שעברו ספק חשמל: אתם חייבים מאות שקלים

אלפי לקוחות של ספקיות חשמל פרטיות מקבלים תיקונים דרמטיים לחשבון החשמל שלהם, שיכולים להגיע עד אלף שקל לחודש. הדבר נובע מפער בין הערכות של חשבון החשמל על ידי נגה, לבין הבדיקה בפועל של חברת החשמל, ורלוונטי אך ורק למוני חשמל ישנים.

יצוין כי עד סוף הרבעון הראשון של 2028 כל 3.6 מיליון המונים בישראל יוחלפו למונים חכמים המשדרים את צריכת החשמל המדויקת בלייב, כאשר כיום כבר הותקנו 2.5 מיליון. אבל עד אז - לקוחות כנראה ימשיכו לסבול מכך.

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דודי לנדסמן, מנכ"ל סופר פאוור, אחת מספקיות החשמל הפרטי הגדולות בישראל (יחד עם בזק וסלקום), מלין: "הלקוחות לא מבינים את זה, ומאשימים אותנו". בחברת החשמל מדגישים: כל אחד משלם בדיוק על החשמל שהוא צורך.

במספר ספקיות חשמל ששוחחו עם גלובס מעידים על אימיילים עם הפרשים בתשלום שהם מקבלים מנגה, מנהלת המערכת של החשמל בישראל - המתווכת בין חברת החשמל, שאחראית על קריאת מונים ידנית, לבין הספקיות הפרטיות. הן, בתורן, נאלצות לשלוח תיקונים משמעותיים מאוד ללקוחות, שלא תמיד מבינים מדוע "נחתו" עליהם עם דרישה לתשלום נוסף, או זיכוי משונה.

הבעיה בחישוב החשמל הפרש בחשבונות

לקוחות של ספקיות חשמל פרטיות להם מונים ישנים, סובלים מהפרשים בחשבונות הערכה מול קריאה

ההפרשים נובעים מהסתמכות על הערכות חודשיות של חברת "נגה" לעומת קריאת מונה פיזית תיקונים בסכום ניכר

ההחזרים הרטרואקטיביים מגיעים למאות שקלים פגיעה בספקיות

החיובים הגבוהים מביאים לזעם של לקוחות כלפי ספקיות החשמל הפרטיות הפתרון שבדרך

ב־2028 כל 3.6 מיליון המונים בישראל כבר יוחלפו לחכמים

בעיית נגישות למונים

הרפורמה באספקת החשמל פתחה את השוק למגוון ספקיות פרטיות. במסגרת זו ספקיות החשמל הפרטיות רוכשות חשמל זול מיצרנים פרטיים של אנרגיה מתחדשת, מגלגלות חלק מההנחה לצרכנים בהנחה קבועה (של 5־7 אחוז בד"כ), וגורפות את ההפרש

במקור, נדרשו הלקוחות לעבור למונה חכם, שמשדר באופן שוטף את צריכת החשמל, כתנאי כניסה למעבר לספק פרטי. אך בעקבות מהלך של שר האנרגיה אלי כהן ששאף להרחיב משמעותית את הנגישות של ההנחות הללו - התאפשר גם לבעלי מונים ישנים להצטרף למסלולי ההנחה (אך לא להנחות המיוחדות על שעות השפל, שמגיעות עד 21%).

אלא שכאן התגלתה בעיה: הבדיקה של צריכת החשמל בפועל מתרחשת פעם בחודשיים בעזרת קריאת מונה פיזית של נציג חברת החשמל, שמגיע לכל מונה ישן. אם הוא מגלה בעיה בנגישות למונה, הוא עלול שלא לקרוא בכל הגעה. כך שייתכן פער של מספר חודשים שבהם צריכת החשמל מתבצעת באמצעות הערכה בלבד. כשמגיעה קריאת האמת ומתגלה פער, נגה מעדכנת את ספקיות החשמל שעליהן לגבות יותר (או פחות) מהצרכנים.

הנחה מרגע המעבר: רשות החשמל פועלת להקל על בעלי מונים בסיסיים שימוע של רשות החשמל שפורסם ב־1 בנובמבר מנסה לתקן את בעיית השיוך המאוחר לספק חשמל פרטי ולמנוע תשלומי יתר. עד כה, התרחשו לעיתים תקלות טכניות או תקלות אנושיות בהעברה של צרכנים לספקים הפרטיים - בעיקר למי מהם שמחזיקים במונים בסיסיים. המונים הללו עיכבו את המעבר ובכך הביאו לתשלום עודף ו"פספוס" של ההנחה בזמן הלוקח עד השלמת המעבר. כעת, רשות החשמל מפרסמת שימוע להערות הציבור, לפיו המעבר של הצרכן לספק החדש יוכר גם בדיעבד. כך אותם לקוחות יוכלו ליהנות מההנחה כבר מרגע המעבר עצמו. קראו עוד

"הלקוחות לא מבינים"

לנדסמן, מנכ"ל "סופר פאוור", מספר ש"בחודש יוני קיבלנו תיקונים לאלפי מונים, וכך גם בחודש יולי. אנחנו צריכים לבשר ללקוחות שלנו שהקריאות שניתנו להם בעבר שגויות, ונדרשים לחייב אותם על סכום נוסף, או לחלופין לזכות אותם". הלקוחות לא מבינים למה זה קורה, ומאשימים אותנו. אנחנו צריכים להסביר שזה לא אנחנו, והמוניטין שלנו נפגע משמעותית. לקוח שלא היה בכלל ביוני בבית ופתאום מקבל 1,000 שקל, יכול לכעוס מאוד. ואז מורידים לו בתשלום ומעלים לו, וזה חוזר על עצמו".

הוא מסביר ששינויי הקריאה מייצרים לחברות בעיה מול הלקוחות, "כותבים בפייסבוק, עוזבים אותנו, קוראים לנו רמאים". עוד הוא אומר ש"לפעמים אנחנו מקבלים תיקונים חודשים ושנה אחורה, ולעיתים הלקוח עוזב אותנו או שינה אמצעי תשלום, והנטל להגיע אליו נופל עלינו".

כולם יעברו למונה חכם

יצוין כי לקוחות חברת החשמל פחות סובלים מהתופעה: הם מקבלים את החשבון החשמל פעם בחודשיים, בד"כ לאחר קריאה פיזית של המונה. בחברת החשמל, בכל מקרה, מבטיחים, כאמור, שכבר ברבעון הראשון של 2028 כל המדינה תעבור למונים החכמים - מה שיפתור את הבעיה.

עד אז, הלקוחות שעדיין מחזיקים במונה בסיסי ועברו לספקיות נדרשים לסבלנות. בסופו של דבר, מדגישים בחברת החשמל, התשלום הסופי הוא על הצריכה בפועל. אף לקוח לא משלם על קוט"ש יותר או פחות ממה שצרך. אך התשלום המדויק חודש בחודשו יכול להגיע רק למי שכבר מחזיק במונה חכם.

מה עוד אפשר לעשות? לקוחות יכולים לבדוק מתי יגיע אליהם מונה חכם (בלי תשלום) או לשלם 294 שקל (כולל מע"מ) כדי להבטיח התקנה מוקדמת יותר.

מחברת נגה נמסר: "ההתחשבנות במונים בסיסיים מתבצעת בהתאם לאסדרה שקבעה רשות החשמל, על בסיס אומדני צריכה, המתעדכנים לאחר קבלת קריאות המונה בפועל מחברת החשמל. זאת בדומה לצרכני חברת החשמל, שחשבונותיהם מתוקנים במקרה של פערים בין הערכות הצריכה לקריאות בפועל. זו הדרך בה מתבצעת גם ההתחשבנות לצרכנים שעברו למספקים פרטיים. עדכון הקריאות עשוי להוביל לחיוב או לזיכוי, בהתאם לצריכה בפועל. חשוב להבהיר כי אין מדובר בחיוב נוסף, אלא בהתחשבנות מתקנת שנועדה להבטיח שהצרכן ישלם עבור החשמל שצרך בפועל. נגה פעלה ופועלת בשיתוף הגורמים הרלוונטיים לשיפור ודיוק האומדנים".