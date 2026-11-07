האוזניות שמאיימות על המותגים החזקים בשוק

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בשוק הטכנולוגיה, מותגים סיניים מנסים כבר שנים לאתגר את השחקניות הוותיקות והגדולות, ורושמים הצלחות הודות למחיר נמוך יותר ופשרות ברכיבים שונים, שעשויים לעלות הרבה כסף. לזירה הזו נכנסת גם Nothing עם השקת אוזניות ה-Headphone (1) Pro החדשות.

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מדובר באוזניות ה-Over-Ear הכי יקרות של החברה עד כה, ובאמצעותן היא מבקשת להציע חוויית פרימיום של ממש עם תג מחיר שנמוך במאות שקלים מהסטנדרט בקטגוריה. לקחנו את האוזניות לבדיקה, וחזרנו עם תובנות ברורות: יש אלמנטים שעובדים מצוין, אך יש גם כמה חסרונות.

החידוש העיקרי: סאונד ובידוד רעשים

השדרוג המהותי ב-Headphone (1) Pro מגיע בגזרת הסאונד, ולצורך כך Nothing גייסה כשותפה את חברת האודיו הבריטית KEF. בבסיס המערך נמצא שילוב של שלושה דרייברים נפרדים, שכל אחד מהם אמון על פלח תדרים ייעודי - באס, מיד (טווח בינוני) וטרבל.

הצליל עמוק ועשיר בפרטים, הבאס קיבל נוכחות בלי לבלוע את שאר התדרים, הצלילים הגבוהים חדים ומבריקים, וההפרדה בין כלי הנגינה מורגשת. לכך מצטרפת תמיכה בניגון באיכות גבוהה - גם אלחוטית, וגם בחיבור Lossless ישיר דרך כבל ה-USB-C.

בגזרת סינון הרעשים, הדגם מצויד במערכת ביטול רעשים אדפטיבית באמצעות מערך של עשרה מיקרופונים. המערכת מספקת ביצועים טובים, כך שרעש מהמזגן או רחוב סואן מושתקים היטב - גם כשמדובר בסביבה דינמית מאוד.

ובכל זאת, עדיין שומעים את המתרחש בחוץ (בוודאי לגבי שיחות), ובשוק יש מתחרות שמצליחות לייצר בידוד רעשים משכנע יותר. עם זאת, דווקא מצב השקיפות מתגלה כהפתעה - הוא מעביר את ההתרחשות בסביבה בצורה טבעית, נקייה וכמעט בלתי מורגשת, ללא הצליל המתכתי והרובוטי שמאפיין לעיתים קרובות את הפיצ'ר הזה.

היתרון הבולט : הסוללה

בכל הנוגע לסוללה, ה-Headphone (1) Pro מציבות רף ראוי: הן מספקות עד 30 שעות האזנה רצופות כשביטול הרעשים האקטיבי דולק, ומזנקות לעד 68 שעות עבודה מלאות כשהפיצ'ר כבוי. מדובר במספרים שמיישרים קו עם מובילות השוק, ואף עוקפים לא מעט מתחרות ותיקות ויקרות יותר.

אם בכל זאת נתקעתם רגע לפני יציאה מהבית, מנגנון הטעינה המהירה סוגר את הפינה באלגנטיות: חיבור של חמש דקות בלבד לשקע ה-USB-C יספק לכם שעתיים שלמות של נגינה.

עיצוב ונוחות: צריך להסתגל

העיצוב המלבני של ה-Headphone (1) Pro הוא ללא ספק טעם נרכש, ולא כולם יתחברו אליו. עם זאת, קשה לקחת מהאוזניות האלו את הייחודיות - בעולם שבו כמעט כל אוזניות הפרימיום דומות זו לזו, Nothing שוב מצליחה לשבור את השעמום.

מדובר במכשיר שמסובב ראשים, וגורם לעוברים ושבים להתעניין. הגימור אלגנטי ומלוטש, הרבה בזכות מסגרת אלומיניום והזרועות שעשויות מטיטניום. על האוזניות עצמן מככב מוטיב השקיפות, סימן ההיכר שמלווה את החברה בכל מכשיריה. המשמעות היא שבמבט ישיר לתוך המכשיר נחשפים לרכיבים הפנימיים ולמערך שלושת הדרייברים.

הרציונל האוזניות החדשות של Nothing מוצגות כאלטרנטיבת פרימיום

מעוצבת, נועזת ואיכותית, אך הן דורשות הסתגלות שימו לב ב-Nothing ויתרו על משטחי מגע מתחכמים ומתסכלים, לטובת כפתורים פיזיים.

מערך השליטה כולל מתג ייעודי למעבר בין רצועות, וגלגלת רב-תכליתית

בגזרת המשקל, דגם הפרו שוקל 327 גרם. קשת הראש הורחבה וטווח הכיוונון גדל, ברמת 132 עד 169 מ"מ, מה שמאפשר התאמה טובה לפי המידות של כל אחד. כריות האוזניים רכות יותר, וכוללות מחיצת סיליקון פנימית בעובי 8 מ"מ שמאפשרת איטום נהדר, אך זה מגיע עם מחיר - התחושה על הראש עלולה להרגיש דחוסה וכבדה למדי בשימוש ראשוני. לא מדובר באוזניות ש"נעלמות" על האוזן, וחלק מהמשתמשים יזדקקו לתקופת הסתגלות.

המכשול האמיתי הוא בהתניידות: נרתיק הנשיאה הוא פספוס של ממש. מדובר בקייס קשיח ומסיבי במיוחד שלא מכווץ או מקפל את האוזניות, ותופס חלק נרחב מהתיק. הקייס מספק הגנה טובה על האוזניות, אבל הקשת נותרת חשופה - וכל זה במשקל שיותר גדול מהאוזניות, 383.5 גרם.

בתיק אין תאים ייעודיים לכבלים או לאביזרים נלווים (מטען או כבל AUX), כך שהם פשוט נזרקים בפנים בצורה מגושמת. אם הנרתיק היה כולל סוללה מובנית לטעינה תוך כדי תנועה, אפשר היה להבליג על הגודל; אבל כקייס נשיאה פשוט ונטול ערך מוסף, הוא בעיקר מסורבל ולא יעיל ביום-יום.

ביצועים: כפתורים טובים

ב-Nothing ויתרו על משטחי מגע מתחכמים ומתסכלים, לטובת כפתורים פיזיים אמיתיים. מערך השליטה כולל מתג ייעודי ונוח למעבר בין רצועות, כפתור להפעלת העוזרת הקולית, וגלגלת רב-תכליתית שמאפשרת לכוונן את עוצמת השמע, וגם לדלג בין מצבי סינון הרעשים בעת לחיצה.

חידוש ייחודי נוסף הוא מתג המפעיל מצב Flat EQ, שמכייל את הסאונד לפרופיל ניטרלי ויבש המיועד לבחינת חומרים באולפן (וזה מה שהופך את האוזניות למתאימות לכמה מקומות). מדובר בתוספת שמכוונת ישירות לפודיופילים ולמיטיבי לכת, ופחות למשתמש הממוצע.

בצד התוכנה, אפליקציית Nothing X עושה עבודה טובה: היא מעוצבת בצורה נקייה, ופשוטה לניווט. מי שרוצה להתאים את פרופיל השמע ימצא בה שני מצבי אקולייזר - פשוט למשתמש הרגיל, ומתקדם במיוחד, שמאפשר צלילה לפרמטרים מורכבים.

הנקודה היחידה שחרקה בשימוש השוטף נוגעת לחיישני הקרבה: על הנייר הם אמורים להשהות את המוזיקה כשמורידים את האוזניות, ולחדש אותה עם החזרה לראש. בפועל, החיישנים התגלו כקהים, ובלא מעט מקרים המשיכו לשדר ניגון או חיברו מחדש את הסמארטפון לאוזניות גם כשהן סתם נחו להן על השולחן.

המחיר: מספק תחרות

ה-Headphone (1) Pro נמכרות בישראל בתג מחיר של כ-1,300 שקל, שמציב אותן במיקום מעניין. מצד אחד, בהשוואה לאוזניות העילית של אפל (דוגמת AirPods Max), מדובר בחיסכון של מאות שקלים עבור מכשיר שמציע איכות חומרים, עיצוב ייחודי ועוד. מצד שני, מול עולם האנדרואיד ושאר שחקניות האודיו הבולטות בקטגוריה התמונה משתנה, והן כבר פוגשות מתחרות מבוססות.

Nothing אמנם רחוקה מלהיות זולה, אבל היא גם לא מתיימרת להיות כזו: היא ממצבת את עצמה כאלטרנטיבת פרימיום מעוצבת, נועזת ואיכותית. מי שציפה לקבל כאן שבירת שוק במחיר רצפה, יגלה שהפעם החברה דורשת תמורה מלאה עבור המפרט.

המתחרים העיקריים: אפל, סונוס וסוני בתג מחיר של כ־1,300 שקל, ה-Headphone (1) Pro משחקות במגרש של הגדולות. בראש הרשימה ניצבות ה־AirPods Max 2 של אפל, עם תג מחיר של כ־2,000 שקל, בידוד רעשים מעולה ואיכות שימוש גבוהה עבור אייפוניסטים. מנגד, ה-Sonos Ace Ultra, שנמכרות סביב 1,700 שקל, פונות לחובבי האקו-סיסטם הביתי עם עיצוב מלוטש וחוויית שמע טובה, אך עדיין דורשות תוספת של מאות שקלים. האיום המוחשי ביותר מגיע דווקא מכיוון סוני: ה-WH-1000XM6 שלה, שנמכרות בכ־1,170 שקל בלבד, מעמידות סינון רעשים מהטובים בשוק ונוחות מוכחת. כאן Nothing תצטרך להוכיח את עצמה לגמרי.



**גילוי מלא: חברת באג, יבואנית מוצרי Nothing בישראל, סיפקה לגלובס מכשיר לסקירה