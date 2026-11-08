"הדברים אינם מקובלים": אייל ברקוביץ' הושעה משידורי חדשות 13

שיח הגזענות סביב ערוץ רשת 13 וחדשות 13 לא פסק ברשתות החברתיות, ובחדשות 13 החליטו לפעול נגד אחד המגישים המובילים בערוץ - אייל ברקוביץ'. לפי הודעת הערוץ, בערוץ קיימו שיחת הבהרה עם ברקוביץ', ובסיומה הוחלט על השעייתו המיידית משידור. לפי שעה, לא ברור מה אורך ההשעיה. יתרה מכך, טרם נקבע מה עתיד לקרות עם הריאיון של ברקוביץ' עם עמרי אסנהיים שהיה מוכן לשידור אך הוסר מהלוח בשל הסערה הקודמת עם ברקוביץ'.

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כך נמסר מחדשות 13: "חופש הביטוי וריבוי הדעות הם מאבני היסוד של עיתונות חופשית, אך אינם מהווים הכשר לאמירות גזעניות. הדברים שנאמרו אתמול בתוכנית מוריה וברקו אינם מקובלים ולא עולים בקנה אחד עם ערכי החברה. בעקבות כך נערכה עם אייל ברקוביץ' שיחת הבהרה ובסיומה הוחלט על השעייתו המיידית משידור".

הרקע לדברים קשור למספר התבטאויות שנרשמו בערוץ המיוחסות לברקוביץ'. האחרונה בהן קשורה בתוכניתם של מוריה אסרף ואייל ברקוביץ' אמש (ש'), אז פנו הצמד לשליח חדשות 13 לארצות הברית סולימאן מסוודה בנושא ד"ר עבדול אל סייד, מי שניצח השבוע בבחירות לסנאט במישיגן. מיד בפתח הדיווח, אמר ברקוביץ' כי "כל אחד שם נותנים לו את התואר דוקטור, בדקתם שהוא באמת דוקטור?". כשמסוודה ניסה להגיב ולומר שהוא אכן דוקטור, ברקוביץ' הגיב שוב: "גם לאחמד טיבי אומרים שהוא דוקטור... אז אומרים, שיראה את התעודה".

סערה ברשתות החברתיות

ברשתות החברתיות הגיבו מיד בצורה חריפה. מי שעבד בחדשות 13 וכעת עבר לערוץ 16, יוסף ישראל, כתב כי " ד״ר עבדול אל סייד הוא הוא אפידמיולוג בכיר ומבריק שהגיע עד לתפקיד מנהל מחלקת הבריאות של דטרויט עם לא מעט מאמרים שכתב בתחום. אין דבר עלוב יותר מגזענות". אמש, הפרשן המדיני שעובד ב- CNN וכיום גם בחדשות 12, ברק רביד, התבטא על מקום העבודה הקודם שלו בביקורת חריפה.

"יש בשידורי חדשות 13 בעיה קשה של גזענות. השתיקה של העיתונאים בחברה לגבי מופעי הגזענות היומיים אם כתוצאה מפחד, אדישות או הסכמה - מביכה, מבישה ובעיקר מאפשרת לגזענות הזו להמשיך. גזענות אינה דעה לגיטימית או עניין של בעד ונגד. גזענות היא תופעה שיש לבער", כך כתב. לצד זאת, הסערה ברשתות החברתיות גברה ויותר לחץ הופעל על קברניטי חדשות 13 לפעול.

לא נמסרה תגובה מברקוביץ'.

זו לא הסערה היחידה שנרשמה ביחס לאייל ברקוביץ' באחרונה. לאחר דיווח בשידור על מנדטים ציוניים וקריאה לאחדות ללא המפלגות הערביות, לוסי אהריש זעמה על הדברים בשידור חי בעוד שאייל ברקוביץ' גיבה את העמדה שהוצגה. כשהמצלמות כבו, הוויכוח גלש לצעקות ולחילופי האשמות קשים במסדרונות - אהריש הטיחה באסרף ובברקוביץ' שהם "גזענים", ובתגובה ענה לה ברקוביץ': "תרגעי, את לא בכפר פה". אהריש נטשה את האולפן, וכמה ימים לאחר מכן שבה לשדר עם מונולוג שמתייחס לכל הדברים הללו.