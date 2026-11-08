יו"ר דירקטוריון חדשות 13, אייל דה פאו, הודיע אמש (ש') למ"מ מנכ"ל הרשות השנייה על סיום כהונתו כיו"ר וכדירקטור בחברה, תפקיד שבו הוא מחזיק מאז תחילת 2021. בהודעה שהעביר נימק דה פאו את עזיבתו בהשלמת מהלכי הייצוב בחברה: "האמת שרציתי כבר די מזמן, אבל המתנתי בסבלנות לאישור השינוי בבעלות החברה וגם לכניסתו של המנכ"ל החדש. הצלחת החברה חשובה לי מאוד, ועשיתי כל שביכולתי כדי לסייע לה בתקופת כהונתי". הוא הוסיף כי נוכח העובדה שממילא נותרו לו חודשים ספורים לקדנציה, בשלה העת לפנות את מקומו בעיתוי שלא יפגע בפעילות השוטפת.

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אלא שמאחורי ההודעה הרשמית עומד לחץ כבד שהופעל מצד הרשות השנייה: לגלובס נודע כי בשבועות האחרונים התנהלה תכתובת חריפה במיוחד בין הרשות השנייה לבין חדשות 13 ודה פאו עצמו, על רקע תשלומים חריגים שקיבל מהחברה מעבר לתקרה המותרת בחוק. לפי גורמים הבקיאים בפרטים, הביקורת של הרשות השנייה מופנית ביתר שאת לרשת וחדשות 13 ששילמו ביתר, זאת למרות ההחלטה ברשות שקובעת אחרת.

לגלובס נודע כי לפי שעה נבחנת האפשרות לדרוש את החזרת הכספים ששולמו ביתר, כאשר חילופי הדברים החריפים בין הצדדים משקפים את עומק המשבר שנוצר סביב הסוגייה.

הבעיות מול הרשות השנייה החלו בתחילת שנת 2026, אז נכנסו לתוקף הנחיות מחמירות של מועצת הרשות השנייה (שאושרו בסוף 2025) שנועדו להגביל את גמול הדירקטורים מן הציבור ולמנוע פגיעה בעצמאותם. דה פאו מוגדר כדירקטור מטעם הציבור. בעבר, מיד לאחר הדחתה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' מניהול החברה, כיהן דה פאו כמ"מ מנכ"ל עד מינויה של טלי בן עובדיה. כבר באותה עת נשמעו טענות על שכר גבוה ששולם לו, ובעמותת "הצלחה" אף טענו כי השתכר, שלא כחוק, כ-90 אלף שקל בחודש במשך מספר חודשים.

אסור לקבל שכר נוסף כיו"ר דירקטוריון במקביל לכהונה כמ"מ מנכ"ל

כדי להסדיר את התחום קבעה הרשות השנייה שורת מגבלות שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2026. ראשית, הגמול השנתי המירבי ליו"ר דירקטוריון מוגבל לתקרה הקבועה בתקנות החברות הממשלתיות לדירקטור מקרב הציבור בחברה בדירוג 7. יש לציין כי דירקטור מן הציבור שאינו יו"ר יקבל גמול לפי תעריף ישיבה בלבד בדירוג זה. בנוסף, כהונת יו"ר כמ"מ מנכ"ל תוגבל לשלושה חודשים לכל היותר, ושכרו ייגזר כשיעור של עד 70% מהשכר הממוצע של מנכ"ל בחברה בשלוש השנים האחרונות (בכפוף לאישור הרשות). לבסוף נקבע שם גם כי נאסר במפורש לקבל שכר נוסף כיו"ר דירקטוריון במקביל לתקופת כהונה כמ"מ מנכ"ל.

לגלובס נודע כי ברשות השנייה גילו שבחדשות 13 המשיכו להעביר לדה פאו תשלומים ביתר, בניגוד להנחיות החדשות, גם לתוך שנת 2026. הבעיה כאן אינה רק מול דה פאו עצמו, אלא גם נגד רשת 13 וחדשות 13, ששילמו יתר על המידה. החשש, כפי שהסבירו גורמים בשוק, הוא שתשלום גבוה יותר לדירקטורים מהציבור עלול לייצר ניגוד עניינים מול אותו דירקטור. הפלונטר הרגולטורי שנוצר מול הרשות השנייה הוביל להפעלת לחץ ישיר על דה פאו - מה שהתגלגל בסופו של דבר להודעת ההתפטרות.

עוד נודע כי התגמול שקיבל דה פאו מ-13 אושר בדירקטוריון בספטמבר 2025, זאת לפני כניסת התקנות לתוקפן. זאת הסיבה לכך שגם לתוך 2026 המשיך לקבל את הסכום הגבוה יותר, שמוערך בכ-3,000 שקלים יותר ממה שהיה אמור לקבל לפי התקנות. גורמים מסבירים לגלובס כי בכל אופן אישרו את התגמולים שלו לשנה בלבד מאז ספטמבר, כך שאם הוא לא היה מתפטר, היו מסדירים זאת בפגישת הדירקטוריון הבאה. גורמים הבקיאים בפרטים אומרים כי התשלום הגבוה יותר התקבל עד חודש אוגוסט האחרון, משמע שנה לאחר שהתקבלה ההחלטה בדירקטוריון.

בסביבת דה-פאו מוסרים כי רצה כבר מזמן לעזוב ורק חיכה להחלפת השליטה בחברה ולכניסת המנכ"ל החדש (איתי דנקנר, נ.ט) לתפקידו. בסביבתו מבהירים כי איש לא לחץ עליו ולא ביקש או רמז לו לעזוב את התפקיד. יתרה מכך, לא שולמו שום סכומים שלא סוכמו מראש כדין בכל מוסדות החברה והרשות כך לפי סביבתו, וכי מנסים להשחיר את שמו של דה-פאו לאחר 6 שנים של כהונה כיו"ר דירקטוריון חדשות 13.

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