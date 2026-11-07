העימות בין אילה חסון לתאגיד השידור הציבורי נמשך, ובמהלך סוף השבוע נרשמה הסלמה נוספת בין הצדדים. תחילה התראיינה חסון ביום שישי בבוקר לרדיו גלי ישראל, לאחר מכן פרסם התאגיד תגובה חריפה לדבריה, וכעת פרסמה חסון ברשתות החברתיות צילום מסך מהתכתבות בוואטסאפ, שלטענתה מוכיח את גרסתה.

חסון התראיינה בסוף השבוע לרדיו גלי ישראל והצהירה כי:"זה המאבק, ואת הקול הזה לא ישתיקו, את הקול שלי לא ישתיקו. שום בולשביק לא ישתיק אותי, ושום פוליטיזציה לא תשתיק אותי, ושום הלבנת פנים מזויפת לא תשתיק אותי". במהלך השידור פרצה חסון בבכי וסיפרה כי במשך שלוש שנים נאבקה מדי בוקר למען החיילים, החטופים והמשפחות השכולות.

● מנהל שפוטר משופרסל וירקן שקנה רשת: המתחרים החדשים של רמי לוי

● הוא מימן מכיסו סרט עם ניקולס קייג' ב-45 מיליון דולר. ואז הסרט נגנב

בתגובה לדבריה פרסם הערב (מוצאי שבת) תאגיד השידור הציבורי הודעה חריפה: "כאן, תאגיד השידור הישראלי, מגנה בתוקף את התבטאויותיה החמורות של אילה חסון אתמול ובימים האחרונים כלפי התאגיד ומנהליו, לרבות האשמות חסרות בסיס בדבר "ליבוי המתקפה" נגדה ושימוש בכינויים פוגעניים. הדברים חמורים במיוחד על רקע איומים ודברי הסתה קשים שהופנו בסוף השבוע כלפי סמנכ"ל חטיבת החדשות, ליאור לנדנברג, שהנייר אינו סובל".

עוד נכתב כי "בניגוד לטענותיה של הגב’ חסון, איש לא "הכתיב" לה את נוסח תגובתה. בין הצדדים הוחלפו טיוטות בכתב, עד שחסון הודיעה מיוזמתה, ברשתות החברתיות, כי לא תופיע לשידור. התאגיד נותן במה למגוון רחב של דעות והשקפות מכל קצות הקשת הפוליטית, מחויב לחופש העיתונות ולעצמאותם המקצועית של עיתונאיו ומעניק גיבוי מלא לעובדיו ומנהליו. לצד זאת, התאגיד לא ישלים עם אמירות מכלילות ופוגעניות, או עם הטלת דופי באופן בלתי מבוסס בטוהר הבחירות בישראל".

בתאגיד הוסיפו כי "תאגיד השידור הישראלי מעניק גיבוי מלא ובלתי מסויג לליאור לנדנברג ועומד מאחורי החלטותיו המקצועיות".

חסון: "תגובת התאגיד שקרית"

בתגובה פרסמה חסון צילום מסך מהתכתבות הוואטסאפ שלה עם לנדנברג, וכתבה: "תגובת תאגיד השידור הישראלי שהופצה היום לתקשורת היא שקרית, והדברים מגובים בהתכתבויות מפורשות. בניגוד להכחשת התאגיד כי "איש לא הכתיב לה את נוסח תגובתה", מנהל החדשות ליאור לנדנברג הכתיב לי נוסח התנצלות המסלף את דבריי ומייחס להם משמעויות שלא היו בהם, ודרש שאקריא אותו בשידור כתנאי להופעתי (וזאת לאחר שכבר התנצלתי יותר מפעם אחת)".

בהודעה שצירפה נכתב: "ככל שאין בכוונתך לקרוא התנצלות זאת, אני מבקש שתודיעי לי בהקדם שאוכל להיערך לחלופה שידורית". חסון הדגישה את השימוש במילים "התנצלות זאת", שלטענתה מעידות כי נדרשה להקריא נוסח מסוים.

עוד כתבה חסון: "לאחר שפניתי לייעוץ המשפטי של התאגיד והבהרתי כי מדובר באולטימטום בלתי חוקי ובלתי אתי, לנדנברג אמר שניתן יהיה להגיע לנוסח מתוקן. העברתי נוסח שכלל הבהרה והתנצלות, אך הוא דחה אותו ושב להתעקש על הקראת הטקסט שהכתיב לי".

חסון הוסיפה וטענה כי התאגיד גילה סובלנות כלפי התבטאויות חמורות של מגישים אחרים נגד לוחמי צה"ל, בעוד שבמקרה שלה בחר לנקוט צעדים. "קשה שלא לתהות מה עומד מאחורי האכיפה הבררנית והמוסר הכפול, ומדוע הסטנדרטים הערכיים של התאגיד משתנים בהתאם לזהות העיתונאי", כתבה. בסיום הפרסום אף האשימה את התאגיד בליבוי "ההסתה הפרועה המופנית נגדי".

הרקע למשבר

המשבר בין חסון להנהלת חטיבת החדשות בכאן פרץ בעקבות שתי התבטאויות שנויות במחלוקת של העיתונאית: דברים שאמרה ברדיו גלי ישראל בנוגע לנשים בחברה הבדואית, וטענה שהעלתה בשידור חי בדבר כשלים לכאורה בכל הקלפיות במגזר הערבי. בהנהלת החדשות, בראשות לנדנברג, ראו באמירות חציית קו אדום ופגיעה באמון הציבור.

אף שוועדת האתיקה הפנימית קיבלה את התנצלותה הפומבית של חסון, העימות החריף לאחר שלנדנברג דרש ממנה להתנצל גם בשידור חי בפני צופי כאן 11. חסון טענה כי נשלח אליה נוסח התנצלות מוכתב ומסולף, שנועד לבזותה, והודיעה כי לא תעלה לשידור בתנאים שהוצבו לה.

מנגד, בחטיבת החדשות דחו את טענותיה והבהירו כי הדרישה להתנצלות נועדה לשמור על הרף האתי והמקצועי הנדרש מכל עיתונאי במערכת. בתאגיד טענו כי לא הוכתב לחסון נוסח חד־צדדי, וכי בין הצדדים הוחלפו טיוטות בניסיון להגיע לנוסח מוסכם.