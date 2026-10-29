הוא מימן מכיסו סרט עם ניקולס קייג' ב–45 מיליון דולר. ואז הסרט נגנב

סיימון אפרם הגיע להוליווד עם ביטחון עצמי בשפע ועם כיסים עמוקים. המפיק השווייצרי האלמוני יחסית היה מוכן להשקיע 45 מיליון דולר מכספו בסרט "Fortitude", מותחן על מלחמת העולם השנייה אותו כתב בעצמו. הוא הציע מיליוני דולרים לשחקנים מהשורה הראשונה, בהם ניקולס קייג', שעבד על הסרט במשך כשבועיים, כך לדברי גורמים המעורים בפרטים.

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תעשיית הקולנוע משכה מאז ומתמיד בעלי הון שרצו להביא את סיפוריהם למסך הגדול. אלא שסיכויי ההצלחה קלושים. אפילו במאים זוכי אוסקר כמו פרנסיס פורד קופולה וקווין קוסטנר מימנו סרטים שנכשלו בקופות. לכן, מי שעושים את צעדיהם הראשונים בתעשייה נוהגים לחפש שותפים מנוסים כדי לצמצם את הסיכון.

אבל אפרם הפיק את "Fortitude" ללא שותף למימון וללא מפיץ שיוכל להבטיח שהסרט יוקרן בבתי הקולנוע, או יהיה זמין לצפייה בסטרימינג.

גם הגישה שלו לעשיית סרטים הייתה לא שגרתית. במהלך פיתוח "Fortitude" הוא תבע את מרטין סקורסזה ואמר לעמיתים, שהטילו ספק בתוכניותיו, כי הוא מצפה ללהק כוכבי ענק כמו לאונרדו דיקפריו ואל פצ'ינו. אנשים שעבדו על הסרט סיפרו כי בשלב מסוים במהלך ההפקה, 20 אנשי צוות דחפו מנוף מצלמה במעלה גבעה כדי לחסוך כסף.

מרטין סקורסזה / צילום: ap, Markus Schreiber

ואז הגיעה תפנית נוספת. באוגוסט הגיש אפרם תביעה נגד נטפליקס בסך 105 מיליון דולר, בגין כמה עילות, בהן הפרת חוזה, לאחר שכונן קשיח לא מוצפן שמסר לחברה ובו עותק של הסרט - נעלם ממשרדיה של ענקית הסטרימינג. נטפליקס מצדה האשימה את עורכי דינו של אפרם בסחיטה.

הסכסוך המשפטי היכה את הוליווד בתדהמה. בתעשייה יש רק דבר אחד שאנשים לוקחים ברצינות רבה יותר מאבטחת התוכן: יחסיהם עם האולפנים הגדולים.

כעת לא ברור מה יעלה בגורלו של "Fortitude". לדברי גורמים המעורים בפרטים לפחות שלוש חברות הפצה גדולות בהוליווד ויתרו על רכישתו. ביאנקה גודלואו, מפיקה בפועל של הסרט, אמרה כי הוא "בהחלט יופץ", אך לא מסרה פרטים על תוכניות ההפצה.

בתביעה נגד נטפליקס אפרם טוען כי לפי הערכה "שמרנית", הסרט היה צפוי "לכל הפחות לכסות את עלויותיו", עם הכנסות של 112.5 מיליון דולר לפחות. עם זאת, לפי כתב התביעה, אף רוכש מנוסה לא יסכים כעת לרכוש את "Fortitude" בשל החשש שהעותק הגנוב יופיע באינטרנט.

אפרם השיב לשאלות במכתב שבו טען כי "חלק ניכר" מהטענות המופיעות בכתבה זו "אינן מדויקות מבחינה עובדתית, מטעות באופן מהותי, חסרות הקשר חשוב, או מבוססות על דעות ועדויות אנונימיות שאיני מכיר בהן כנכונות". הוא לא פירט מעבר לכך ולא השיב לשאלות המשך.

סרט על ההונאה של היטלר

על אפרם (49) קיים מעט מאוד מידע פומבי. הוא שימש דירקטור בחברת מוצרי יוקרה שווייצרית, שפורקה מאז, ונשיא של חברה שחתמה ב־2014 על עסקה לפיתוח פרויקט נדל"ן בדובאי, שמעולם לא יצאה לפועל.

בשנת 2017 חברת הקזינו וין לאס וגאס הגישה תביעה נגד אפרם, בטענה שלא החזיר אשראי בסך 550 אלף דולר. בית משפט בנבדה פסק לטובת החברה, בהיעדר הגנה מצד אפרם. במכתבו לוול סטריט ג'ורנל תיאר אפרם את הפרשה כ"עניין פיננסי פרטי".

לפני "Fortitude", הקרדיטים הקולנועיים היחידים של אפרם היו כמפיק שותף בפועל בסרטים בבימוים של אל פצ'ינו וג'וני דפ. אלה לא זכו לחשיפה רבה והוא סייע במימונם.

הסרט "Fortitude" מבוסס על סיפור אמיתי: סוכני מודיעין בריטים שהצליחו לשכנע את אדולף היטלר כי בעלות הברית מתכננות לפלוש לצרפת דרך אזור פה־דה־קאלה, ולא דרך נורמנדי.

לפי מסמכים משפטיים, בשנת 2020 אפרם חתם על הסכם שותפות להפקת הסרט עם LBI אנטרטיינמנט, חברת הפקה וייצוג שבין לקוחותיה לאונרדו דיקפריו ומרטין סקורסזה. בהמשך אפרם סיפר למקורביו כי שיחק פוקר עם דיקפריו וחבריו, בהם השחקן לוקאס האס, שהשתתף בסרט.

בשנת 2022 סקורסזה הסכים לשמש מפיק בפועל של "Fortitude" תמורת מיליון דולר. בשנה שלאחר מכן אפרם הגיש תביעה נגד במאי "החבר'ה הטובים", בטענה שלא פנה באופן אישי לבמאים ולשחקנים פוטנציאליים כפי שהבטיח. מפיקים נוהגים בדרך כלל ליישב מחלוקות עם שחקנים ויוצרי קולנוע מאחורי הקלעים, כדי לשמור על המוניטין שלהם כשותפים שטוב לעבוד אתם.

בתביעה נגדית סקורסזה כינה את אפרם "יוצר קולנוע מתחיל" בעל ציפיות לא מציאותיות בנוגע למשך הזמן הדרוש לפיתוח סרט. לפי כתב התביעה של סקורסזה, הבמאים והשחקנים שאנשי צוותו פנו אליהם בתחילה בנוגע ל־"Fortitude" לא הביעו עניין בפרויקט. הצדדים הגיעו לפשרה בשנת 2024.

השחקנים שלא הגיעו

בקיץ שעבר אפרם נערך לתחילת צילומי "Fortitude" בספטמבר, ואמר לעמיתיו כי הוא מאמין שלאונרדו דיקפריו או טום הארדי ישתתפו בסרט. ברשימת שחקנים מאותה תקופה, שהגיעה לידי הוול סטריט ג'ורנל, טום קרוז ואל פצ'ינו הופיעו בתפקידים מרכזיים. בסופו של דבר, איש מהם לא השתתף בסרט.

לדברי אנשים המקורבים להפקת "Fortitude" אפרם מיעט לדבר בישיבות, כמעט שלא שאל שאלות ושוחח בעיקר עם קבוצה מצומצמת של מפיקים אחרים, שגם הם היו חסרי ניסיון.

בסופו של דבר, צוות ההפקה בראשות הבמאי סיימון וסט ("קון אייר", "בלתי נשכחים 2") נאלץ לפעול במהירות כדי לגייס שחקנים ברגע האחרון, בהם ניקולס קייג' ובן קינגסלי. לדברי המקורבים להפקה, התוכניות השתנו לעיתים קרובות במהלך הצילומים. באחד המקרים, מועצה מקומית בפרבר של לונדון התנגדה לתליית דגלים עם צלבי קרס על בניין העירייה.

הבמאי סיימון וסט. נאלץ לגייס שחקנים ברגע האחרון / צילום: ap, Chris Pizzello

לדברי המקורבים לסרט, ההפקה איחרה בתשלומים לחלק מאנשי הצוות והספקים, איבדה נעליים שיובאו מאיטליה ופיטרה עובדים באמצע תקופת הצילומים, שנמשכה שישה שבועות. כשלא עמד לרשות הצוות בסיס ממונע למנוף מצלמה, שעלותו כ־10,000 דולר, אנשי הצוות דחפו את המנוף במעלה גבעה בכוחות עצמם.

לאחר סיום הצילומים אנשי הצוות המשיכו לשמור על קשר בקבוצת וואטסאפ בשם "מסיבת השורדים והנפגעים של 'Fortitude'".

לדברי אנשים המעורים בפרטים אפרם לא היה מרוצה מהגרסה הראשונית שוסט ערך, והחל מחדש את עבודת העריכה עם עורך משלו. לדבריהם, הוא גם לא היה מרוצה מהפסקול המוזיקלי המקורי שהופק לסרט באופן מקצועי, ולכן הלחין בעצמו מוזיקה חדשה.

תעלומת הסרט הנעלם

העבודה על "Fortitude" הושלמה באביב האחרון, ואפרם נדרש למצוא חברה שתפיץ אותו. אלא שכמה אולפנים ושירותי סטרימינג, בהם אמזון ואפל, ויתרו על רכישתו, כך סיפרו גורמים הבקיאים בפרטים.

בחודש יוני בכיר בנטפליקס הסכים לצפות בסרט. עשרה ימים לאחר מכן הבכיר שלח דוא"ל לצוות של אפרם והודיע כי הכונן הקשיח שהכיל את "Fortitude" נגנב, לפי כתב התביעה של המפיק. הבכיר העריך שהכונן יימכר ככל הנראה "כגרוטאה", משום שלגנבים אין את הסיסמה. אלא שהכונן שעליו נשמר הסרט כלל לא היה מוגן בסיסמה.

דובר נטפליקס מסר כי החברה "דוחה כל טענה שלפיה היא נושאת בסיכון לאובדן סרט שנמסר ללא אמצעי ההגנה הנאותים המקובלים בענף". שירות הסטרימינג הגיש בקשה לדחיית התביעה, בטענה שלאפרם עדיין יש עותק של הסרט וכי החברה לא גרמה במכוון לאובדן הכונן.

המקרה הועבר לטיפול משטרת לוס אנג'לס. דובר המשטרה מסר כי החקירה עדיין מתנהלת.

"אין לי שום עוינות אישית כלפי איש בנטפליקס", כתב אפרם בתגובתו לוול סטריט ג'ורנל. "רק רציתי שישמעו את החששות שלנו. כשזה לא קרה, ביקשתי מבית המשפט לשמוע אותם".

זמן קצר לאחר הגשת התביעה אפרם פרסם קדימון ל־"Fortitude". הקדימון נפתח במילים "הפקה של סיימון אפרם", ושמו של בן קינגסלי מופיע בו בשגיאת כתיב. פרסום קדימון לסרט שאין לו מפיץ או תאריך יציאה הוא דבר חריג מאוד.

בינתיים אפרם החל לגייס אנשי צוות לפרויקט הבא שלו, סרט שוד בשם ".C.L.A.Y", המבוסס על תסריט נוסף שכתב. הפעם אפרם מתכנן לביים בעצמו את ההפקה, שתקציבה 20 מיליון דולר.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.