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שוק ההון והשקעות הסקטור שמוביל, וזה שמדשדש: עד כמה אתם מכירים את שוק ההון?
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הסקטור שמוביל, וזה שמדשדש: עד כמה אתם מכירים את שוק ההון?

מי היו הסקטורים שכיכבו בבורסה הישראלית מתחילת השנה? • מי היה הסקטור שהכי דשדש בבורסה מתחילת השנה? • וגם: מה אפיק ההשקעה החביב ביותר על משקיעים ישראלים? • חושבים שאתם מכירים את עולם שוק ההון? בואו לבחון את הידע שלכם • חידון מיוחד לכנס "לראות מעבר לטרנד"

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