עדכונים שוטפים

07:27 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: הסיבה לפינוי המטוסים האמריקניים מבסיס מילדנהול - איום מאיראן

06:34 - דיווחים על פיצוצים בשלושה כפרים בדרום לבנון: במדינה טוענים כי מדובר בתקיפות של צה"ל במרחב

05:49 - צבא ארה"ב הגביר את אמצעי האבטחה בבסיסים מילדנהול ולייקנהית' של חיל האוויר האמריקני בבריטניה, מבלי להסביר מה הוביל לכך, כך מסר גורם אמריקני לאתר The War

הדיווח הגיע בעקבות תנועות מטוסים חריגות שנצפו בבסיס מילדנהול, ובהן העברת מטוסי תדלוק KC-135 לבסיסים בגרמניה ובסקוטלנד ומטוסי CV-22 ללייקנהית'.

במקביל, בסיס לייקנהית' פרסם קריאה לציבור לגלות ערנות ולדווח על פעילות חשודה של כלי טיס בלתי מאוישים. לפי שעה הרקע לפינוי המטוסים אינו ברור.

03:06 - על רקע החרפת העימות עם החות'ים בתימן, הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי יירטה והשמידה שני טילים ששוגרו לעבר הבירה ריאד

02:14 - עיראק משפרת את מעברי הגבול עם איראן: הודיעה כי מעבר אחד ייפתח מחדש לאחר השלמת "ההיערכות טכנית", וכי מעבר אחר ייסגר זמנית ביום שישי לצורך עבודות דומות

01:34 - סעודיה הודיעה כי יירטה טיל בליסטי ששיגרו החות'ים מתימן לעבר דרום המדינה

01:08 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאאי, כתב ברשת X זמן קצר לאחר דבריו של טראמפ כי המלחמה "ריסקה את הממשל האמריקני"

הוא כינה את דבריו של טראמפ על המשא ומתן עם איראן "דמיוניים" וקרא לארה"ב "להיכנע" לתנאיה של איראן לסיום המלחמה

00:16 - טראמפ: מבחינה צבאית המלחמה "למעשה הסתיימה", חידושה "מאוד לא סביר"

הנשיא הבהיר שאינו רוצה להכריז רשמית על סיום המלחמה לפני שיוודא שבעלות בריתו בטוחות. לעת עתה אותת על המשך הלחץ הכלכלי. במקביל, הבכיר האיראני רזאאי קרא לארה"ב להיכנע לתנאי איראן. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב־N12