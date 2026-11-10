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בארץ אחרי שלוש שנים: הסגנית הבכירה לחשכ"ל התפטרה
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אושרת דוד | בלעדי

אחרי שלוש שנים: הסגנית הבכירה לחשכ"ל התפטרה

אושרת דוד, סגנית בכירה לחשב הכללי ומנהלת חטיבת התשתיות והפרויקטים, תסיים את תפקידה בסוף השנה לאחר כשלוש שנים באוצר • לפי גורמים בממשלה, ברקע להחלטתה גם מתיחות מול החשבת הכללית

אלון פרל 13:29
אושרת דוד, סגנית החשכ''ל / צילום: שלומי יוסף
אושרת דוד, סגנית החשכ''ל / צילום: שלומי יוסף

בזמן שהפוליטיקאים חושבים כיצד להרכיב ממשלה, משרד האוצר חווה טלטלה. אושרת דוד, סגנית בכירה לחשב הכללי באוצר, החליטה להתפטר מתפקידה אחרי כשלוש שנים והיא צפויה לעזוב בסוף השנה. גורם בכיר במשרד ממשלתי ציין כי הסיבה לפיטורים נעוצים בין היתר ביחסים בינה לבין החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו.

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במסגרת תפקידה דוד היא מנהלת חטיבת תשתיות ופרויקטים. בתוך כך, החטיבה מקדמת פרויקטי תשתית בשיתוף המגזר הפרטי (PPP), בתחומי התחבורה, אנרגיה, מים, תעופה, בינוי, פסולת ועוד, בהיקף של עשרות מיליארדים. כמו כן, אחראית החטיבה באמצעות חשבי המשרדים על ביצוע התקציב של משרד התחבורה, משרד האנרגיה רשות המים ורשות המטרו.

בעברה כיהן דוד כיועצת בכירה לחשב הכללי, כרכזת תשתיות מים ואנרגיה באגף החשב הכללי, בחטיבת המימון, ובתפקידים שונים ברשות מקרקעי ישראל.