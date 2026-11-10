חברת איטורו , שמספקת למשתמשים בה פלטפורמת מסחר באפיקי השקעה שונים, נסחרת כיום בנאסד"ק בשווי של כ-1.9 מיליארד דולר, כשנה וחצי אחרי שהונפקה בשווי של 4.4 מיליארד דולר. לאחר פרסום הדוחות הכספיים היום, המניה נחלשת בקרוב ל-8% בטרום מסחר בנאסד"ק, למחיר שמתקרב לרמות השפל שאליהן הגיעה לאחרונה, וזאת על רקע פספוס קטן של תחזית האנליסטים בשורה התחתונה. נזכיר שמלכתחילה אנליסטים המסקרים את איטורו צפו רבעון פושר למדי, על רקע תנאי מסחר חלשים במניות ובסחורות.

איטורו רשמה ברבעון השלישי ירידה של 13% בנתון ה-net contribution, שמשקף את הכנסות החברה מעמלות מסחר, והוא הסתכם ב-186 מיליון דולר. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) ירד ב-74% ל-15 מיליון דולר, והרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) ירד ב-60% ל-24 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-34 מיליון דולר, ירידה של 56%. בשורה התחתונה, הרווח הנקי המתואם למניה הסתכם ב-26 סנט, 2 סנטים פחות מתחזיות האנליסטים.

בקופת החברה היו בסוף הרבעון כ-1.2 מיליארד דולר, שמתוכם נכסי הקריפטו הם כ-76.9 מיליון דולר.

בסוף הרבעון, היו לאיטורו 20.8 מיליארד דולר נכסים תחת ניהולה, והסכום ירד באוקטובר ל-19.2 מיליארד דולר. נתונים נוספים שסיפקה איטורו מחודש אוקטובר מצביעים על הירידה בהיקפי המסחר.

החברה עדכנה שהדירקטוריון שלה אישר תוכנית לרכישה עצמית של מניות (Buy Back) של עד 250 מיליון דולר, אישור שלדבריה משקף את האמון באסטרטגיה ארוכת הטווח ובפוטנציאל הצמיחה של החברה, כמו גם את חוסנה הפיננסי והמחויבות שלה לייצר ערך לבעלי המניות. במחיר הנוכחי של מניית איטורו, מדובר על רכישה של עד כ-12% מהון המניות שלה.

יוני אסיא, מנכ"ל ואחד ממייסדי החברה, מסר: "במהלך הרבעון, השקנו את אפליקציית איטורו החדשה, שנבנתה מהיסוד עם AI בליבה שלה". הוא הוסיף שככל שהמסחר הופך ל-24/7, החברה ממשיכה להרחיב את המסחר מסביב לשעון על פני עוד ועוד נכסים, ומשלבת סוכני AI . "המטרה פשוטה: לתת לכל משקיע יותר דרכים לנווט בשווקים, לגלות הזדמנויות ולייצר תשואות גבוהות יותר", אמר אסיא.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 15 אנליסטים שמסקרים את מניית איטורו, מתוכם 10 חיוביים ו-5 נייטרליים. מחיר היעד הממוצע שלהם מהווה פרמיה של כ-83% על פני מחיר המניה בנאסד"ק.