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1. איזו חגיגה התחילה באוניברסיטת נאנג'ינג והפכה לתופעה עולמית?

2. מהו המונח בשוק ההון המתאר מצב בו מדד מניות מרכזי יורד ב-10% או יותר מהשיא האחרון שלו?

3. מה היה המוצר הראשון שייצרה אנבידיה?

4. ומהו פריט הלבוש המזוהה ביותר עם המנכ"ל והמייסד של אנבידיה, ג'נסן הואנג?

5. מהו התפקיד הפוליטי עליו הכריז שיתמודד הג'ודוקא הצרפתי טדי רינר?

6. בשירה של קדיה מולודובסקי "פיתחו את השער", מי האחרון שעובר בשער?

7. לפי המקרא, מי היה בעלה של אלישבע בת עמינדב?

8. מהי קריותרפיה?

9. מהו אורכו של שולחון הדיונים בקרמלין המשמש בפגישות של נשיא רוסיה פוטין עם מנהיגי העולם?

10. באיזו שנה הוקם עמוד הפייסבוק "סטטוסים מצייצים"?

11. מהי הדרגה הגבוהה ביותר בטאקוונדו?

12. מי האדם בעל מספר העוקבים הגבוה ביותר בטיקטוק?

13. מי האיש היחידי בישראל שעמד בראשות שתי רשויות שלטון?

14. מה מקור שם החודש נובמבר?

15. איזה שיר נכתב בהשראת פרשת שמעיה ושרה אנג'ל?