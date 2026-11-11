קרן כהן-חזון מנכ"לית ובעלת השליטה ביצרנית תמציות הטעמים תורפז ניצלה את ירידות השערים במניה אתמול (ג') כדי לרכוש מניות תמורת 5 מיליון שקל. זאת, על רקע ירידה של 6% במחיר המניה לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון השלישי.

● פרויקט הרוח הפיל את הרווח של אנרג'יקס, והמכירות לא הצילו את תורפז

● קרן כהן-חזון, מנכ"לית ובעלת השליטה בחברת תורפז

במסגרת המהלך, שבוצע בשורה של עסקאות בבורסה, רכשה כהן-חזון כ-96 אלף מניות במחיר של 51.96 שקל למניה, נמוך בכ-6% משער הבסיס של המניה בבוקר העסקה. בעקבות העסקה עלו החזקותיה של כהן-חזון בחברה, בה היא שולטת, ועומדות כיום על כ-37.9%.

הרכישה של כהן-חזון מגיעה, כאמור, על רקע ירידה של 6% שנרשמה אתמול במניית תורפז, על רקע הדוחות. בכך השלימה המניה ירידה של כ-21% מתחילת השנה שהביאו אותה לשווי של כ-5.7 מיליארד שקל. זאת, אחרי שבתחילת השנה (פברואר) היא נסחרה בשווי שיא של כ-9.6 מיליארד שקל.

בניגוד לשותפיה לייסוד החברה, כהן-חזון נמנעה שנים ארוכות ממכירת מניותיה בחברה שאותה היא מנהלת. עם זאת, לקראת סוף השנה שעברה, היא מכרה לראשונה מניות תורפז תמורת 50 מיליון שקל לבנק השקעות זר. בתחילת השנה מכרה כהן-חזון מניות נוספות לאותו גוף תמורת 100 מיליון שקל.

עוד קודם לכן, היא ביצעה מהלך חריג כשהעניקה כ־1% ממניותיה בתורפז כתרומה לשלושה בתי חולים בישראל: בילינסון, שיבא תל השומר וסורוקה. שווי התרומה מוערך בכ־47 מיליון שקל, עם זאת, מאז הוא האמיר יחד עם המניה ומוערך כעת (בהנחה שבתי החולים לא מכרו את המניות), בכ־57 מיליון שקל.

הכנסות השיא לא סיפקו את המשקיעים

בתוך כך, אתמול פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה, שאותו היא סיימה עם הכנסות שיא של כ-94 מיליון דולר, צמיחה של 22.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הצמיחה במכירות נבעה מתרומתן של החברות שרכישתן הושלמה במהלך התקופה. הכנסות החברה מתחילת השנה עמדו גם הן שיא של 267.9 מיליון דולר, עלייה של 33.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

עם זאת, בשורה התחתונה הציגה החברה צמיחה נמוכה יחסית של כ-6% ברווח הנקי המתואם שעמד על כ-11.6 מיליון דולר. זאת, בעיקר בשל שחיקה ברווחיות התפעולית כתוצאה מהפסד תפעולי שרשם תחום פעילות חומרי הגלם (שאינו בתחומי הליבה של החברה). בשלושת הרבעונים הראשונים עמד הרווח על כ-35 מיליון דולר, צמיחה של כ-33% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

"הצמיחה המתמשכת שלנו משקפת את הערך שאנו יוצרים עבור לקוחותינו באמצעות פתרונות טעם וריח איכותיים, חדשנות ויכולות פיתוח וייצור מתקדמות, המותאמים לצורכיהם", אמרה קרן כהן-חזון, מנכ"לית תורפז, לאחר פרסום הדוחות. "יישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו, המבוססת על רכישות אסטרטגיות ועל צמיחה אורגנית, מאפשר לנו להמשיך ליצור ערך עבור לקוחותינו ולחזק את מנועי הצמיחה של הקבוצה".