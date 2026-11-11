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תיירות שדה התעופה רמון חזר לשגרה לאחר רעידת האדמה באילת
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רעידת אדמה

שדה התעופה רמון חזר לשגרה לאחר רעידת האדמה באילת

הבוקר הורגשה באזור אילת רעידת אדמה בעוצמה של 4.5 • רשות שדות התעופה הקפיאה את הטיסות ברמון לכ-20 דקות, וכעת הנמל חזר לפעילות מלאה

אלון פרל פורסם: 12:04 עודכן: 12:14
שדה התעופה רמון / צילום: רפי קוץ
שדה התעופה רמון / צילום: רפי קוץ

המכון הגאולוגי עדכן היום (ד') שבשעה 11:24:55 התרחשה רעידת אדמה באזור מפרץ אילת, אשר הורגשה בארץ בעוצמה של 4.5. עד כה לא התקבלו למוקד איחוד הצלה דיווחים על נפגעים אך ברשות שדות התעופה עדכו כי הטיסות הוקפאו ל-20 דקות. זאת, "עד לסיום סריקות ובדיקת תשתית בנמל התעופה רמון, על מנת לוודא בטיחות טיסות". כעת מעדכנים ברש"ת כי נמל התעופה חזר לפעילות מלאה.

בשדה התעופה אף זוהו זכוכיות שהתנפצו, אך בתחילה היה חשש מפגיעה במסלולים, שעשויה להשבית את הנמל למספר שעות. במקביל, טיסת ארקיע שהייתה בדרך לאילת נאלצה לשהות באוויר עד שהתקבלו האישורים לנחיתה.