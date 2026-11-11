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נדל"ן ותשתיות היקף המשכנתאות באוקטובר: 9.3 מיליארד שקל
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משכנתא

היקף המשכנתאות באוקטובר: 9.3 מיליארד שקל

מתחילת השנה, נלקחו משכנתאות בהיקף של 97.5 מיליארד שקל, זינוק של כ-14% לעומת התקופה המקבילה • מדובר בהיקף דומה לשנת השיא בנדל"ן ב-2021, אך קצב העסקאות נמוך בכ-40%

אריק מירובסקי 15:38
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

שוק הנדל" ן צולל - שוק המשכנתאות ממריא. בנק ישראל פרסם היום את דוח המשכנתאות לחודש אוקטובר, המצביע על הרמה הגבוהה של המשכנתאות לדיור שנלקחו בחודש החולף - 9.3 מיליארד שקל.

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מתחילת השנה, היקף הביצועים עומד על 97.5 מיליארד שקל, זינוק של כ-14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ודומה לזה של שנת השיא בנדל"ן למגורים, 2021. ואולם השנה, לעומת זאת, קצב העסקאות נמוך בכ-40% מהשיא של 2021, כך שהמצב אינו דומה.

מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר כי ניתוח הנתונים מלמד על שינויים בולטים בהתנהגות הלווים והרכב ההלוואות. משקל מסלול הפריים המשיך לטפס מ-26% ל-28% על חשבון המסלול המשתנה הלא-צמוד, בעוד שסך המסלולים צמודי המדד עמד על 8% בלבד - מהשיעורים הנמוכים בשנים האחרונות. במקביל, הריבית הנומינלית המשוקללת עלתה מ-4.35% ל-4.42%, רמה הגבוהה משלושת החודשים הקודמים. משקל הלוואות הגישור מסך האשראי לדיור עלה קלות מ-12.8% ל-13.0%, ומשקל ההלוואות לכל מטרה נותר יציב על 4.9%.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות מציינים כי שוק המשכנתאות ממשיך להפגין עוצמה שמנותקת ממיעוט העסקאות בשוק הדיור הפיזי. הפער הזה ממחיש כי היקפי המימון הגבוהים נשענים בעיקר על הבשלת עסקאות עבר ומבצעי מימון.