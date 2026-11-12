עדכונים שוטפים

06:54 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף הלילה מבנה בח'אן יונס

על פי הדיווח מבנה בבית החולים נסאר הותקף. בעזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפה

00:06 - צה"ל החל לתחקר את מהלכי המלחמה

בזמן שעדיין ממתינים להקמת ועדת חקירה לבדיקת מחדל 7 באוקטובר, בצה"ל החלו לתחקר ברמת המטה הכללי את מהלכי המלחמה בשלוש השנים האחרונות. כפי שפורסם אמש (רביעי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית", הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להקים יותר מעשרה צוותי תחקור, שבראש כל אחד מהם יעמוד אלוף. הצוותים יבדקו את אופן ניהול המלחמה והפעלת הכוחות, במטרה להציג לרמטכ"ל בתוך שלושה עד ארבעה חודשים תובנות ולקחים ליישום בצבא.

המטרה: להציג בתוך שלושה עד ארבעה חודשים תובנות ולקחים ליישום בצבא. בשלוש שנות הלחימה נצבר ניסיון מבצעי עצום, ובצה"ל מבקשים לשפר את האפקטיביות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה. לכתבה המלאה

22:43 - הקואליציה בראשות סעודיה טוענת כי יירטה שני טילי שיוט ששוגרו לעבר מערב המדינה

21:50 - החות'ים טוענים כי תקפו את נמל התעופה הבין-לאומי המלך חאלד בריאד, באמצעות 3 טילי שיוט

21:36 - חשד לאירוע אנטישמי במונטריאול, קנדה: מסעדה בבעלות יהודית הותקפה - יומיים לאחר השחתת פיצרייה

19:20 - איזנקוט פנה לנתניהו לקבל עדכון ביטחוני - ולא קיבל תשובה

יו"ר מפלגת ישר, ח"כ גדי איזנקוט, פנה היום (רביעי) לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לגלות איפוק וזהירות בכל הנוגע להפעלת כוחות הביטחון, על רקע חשיפת חדשות 12 על התחדשות המחלוקת בין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר סביב האפשרות לפעולה צבאית באיראן. איזנקוט, שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה הבאה, קרא לנתניהו להימנע ממהלכים שאינם דחופים ושניתן לדחותם עד להשבעת ממשלה חדשה.

"אל תחלל את אמון העם במוסדות השלטון ובהליך קבלת ההחלטות". איזנקוט מזהיר: "הפעלת כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי עלולה להוביל להשלכות הרסניות".

במקביל לפנייתו לנתניהו, איזנקוט שיגר מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שבו ביקש לבחון את סמכויות ממשלת המעבר בקבלת החלטות ביטחוניות. במכתבו טען כי ראש הממשלה מעדכן את ראש האופוזיציה בעניינים ביטחוניים ובתמונת המודיעין, בעוד שלדבריו במקרה הנוכחי טרם הועבר לו עדכון מסודר.

איזנקוט הדגיש כי "במצב המשפטי בו אנו נמצאים, אין בשום דרך 'יד חופשית' או הוראה חדשה", והוסיף כי מאחר שהוטל עליו המנדט להרכבת הממשלה, ובהיעדר יו"ר אופוזיציה חדש, ראוי שיקבל "עדכון ביטחוני שוטף, סדור ומקיף, כמו גם נגישות למערכות המודיעין". לכתבה המלאה

19:18 - טראמפ: "לפני שבעה חודשים פתחנו במבצע נגד איראן. איבדנו 18 נשמות יפות, אבל כשהעימות הזה ייגמר העולם יהיה יפה יותר, שלו יותר, בלי הסכנה ממנה אנחנו סובלים. זה יהיה הודות לאומץ ולכישורים של הלוחמים האמריקניים שלנו, שהיו לחלוטין מדהימים"

פורסם לראשונה ב-N12