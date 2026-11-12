לפחות שני הרוגים ו-12 פצועים בקריסת בניין בן שלוש קומות בברוקלין שבניו יורק במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי). כוחות רבים הוזנקו לזירה ומבצעים חיפושים נרחבים לאיתור וחילוץ פצועים שלכודים תחת ההריסות. לפי שעה, מצבם של לפחות 6 מתוך הפצועים מוגדר אנוש. החיפושים טרם הסתיימו, ועל פי הרשויות בעיר צפויים להימשך לפחות כמה ימים.

הרשויות בניו יורק דיווחו שהבניין שקרס שימש לכמה מטרות, ונמצא באזור מגורים בו חיה קהילה של אפרו-אמריקאים ויוצאי הקריביים. הבניין כלל חנות בקומת הקרקע ולפחות דירת מגורים אחת בקומות העליונות, וקרס אל תוך אתר בנייה סמוך. טרם ידוע כמה פועלי בניין היו באתר הקריסה.

במסיבת עיתונאים שנערכה באתר הקריסה, ציין ג'ון אספוזיטו, מפקד מחלקת הכבאות של ניו יורק, כי הפועלים עסקו בחפירות במקום לפני שהבניין קרס, והבהיר כי הם "חפרו כלפי מטה".

עדי ראייה סיפרו ל-CNN על רגע הקריסה - והאסון שבא מיד אחריו. עד ראייה בשם אנתוני גריגס סיפר: "חשבתי שכל הבניין עומד לקרוס עליי". אישה אחרת, בשם ריינה רנה, תיארה: "אחד האנשים שהיו במקום רץ החוצה כדי להודיע ​​לצוותי ההצלה שיש אנשים לכודים בפנים".

היא הוסיפה שראתה אישה צועקת כי בתה עדיין קבורה תחת ערמות ההריסות, בעוד בנה חולץ מבין ההריסות. "המצב נראה קשה מאוד. נראה שמשפחות עומדות לקבל בשורות קשות", אמרה.

צוותי החירום וההצלה תועדו סביב מוקד הקריסה, וחילצו בין היתר אישה בחודש השישי להריונה. רחפנים משתתפים גם כן במאמצי החיפוש, שנמשכים גם בחשכה.

ראש העירייה זוהראן ממדאני אמר כי הוא "שבור לב" לנוכח הטרגדיה. הוא הוסיף שכוחות ההצלה "פועלים במהירות כדי לאבטח את המקום ולהגיש סיוע לתושבי ניו יורק. זה מצב מאתגר להפליא ודינמי מאוד, שדורש תמרון בין הריסות לא יציבות, לצד חללים מסוכנים מתחת לפני השטח".

הוא פנה לתושבי העיר ואמר כי "בעוד פעולות החירום נמשכות, אנא הצטרפו אליי במחשבה על שכנינו ובני הקהילה הזו, ושמרו אותם בליבכם".

חברת מועצת העיר ניו יורק, פארה נ. לואיס, אמרה כי בין הפצועים יש לפחות ילד אחד: "תראו לכם מה עובר עליו ברגעים אלה, דבר כזה לא היה צריך לקרות".

פורסם לראשונה ב-N12