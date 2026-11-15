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המעסיק הפלה עובדת בהריון - זה הפיצוי שפסק בית הדין לעבודה הפסיקה בקצרה: עבודתה של אישה בהריון הופסקה למשך חודשיים ללא שימוע או הסבר. בית הדין לעבודה פסק כי מד"א ישלם 40 אלף שקל לעובדת בגין הפליה. עובדת שהפסיקה את עבודתה במד"א לאחר שנתיים הגישה תביעה לבית הדין לעבודה בטענה להפליה בזמן ההריון. העובדת הועסקה כדוגמת קורונה וביולי 2022 הודיעה למקום עבודתה שהיא בהיריון. לאחר הודעתה הועברה לעבוד במוקד וידאו, שלא הצריך מגע ישיר עם חולי קורונה. בהיותה בחודש השביעי, עבודתה הופסקה למשך חודשיים והיא לא שובצה למשמרות ללא שימוע או הסבר ומבלי שמשאבי האנוש היו מעורבים בהחלטה. בחודש התשיעי, מנהלת מוקד הווידאו ביקשה לשבץ אותה מחדש, אך העובדת דרשה פיצוי על החודשיים שבהם הופסקה עבודתה, בטענה כי גובה דמי הלידה שלה ייפגע. במד"א סירבו והיא הודיעה כי היא רואה את עצמה כמי שפוטרה במועד שבו הופסק שיבוצה. במד"א טענו בבית הדין כי הסיבה להפסקת השיבוץ הייתה תפוקות נמוכות של העובדת, בעיות משמעת והעכרת סביבת העבודה. השופטת רעות שמר בגס ונציגי הציבור קבעו השבוע כי העובדת לא פוטרה. היא עבדה במשרה חלקית וניתנה לה הזדמנות לחזור לעבודה. עם זאת, נקבע כי היא הופלתה בשל ההריון ולא נערך לה שימוע כדין. "שוכנענו שהריונה היווה שיקול בהחלטת הנתבעת להפסיק את שיבוצה למשמרות במוקד הווידאו שאליו הועברה בשל הריונה", נקבע בבית הדין. חוק עבודת נשים אוסר לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של אישה בהריון. המעסיק מחויב לפנות לממונה לקבל היתר אחרת יחויב בתשלום פיצוי. מד"א לא הוכיח כי תפוקות העובדת היו נמוכות או כי לא התקיימו בה הכישורים המתאימים לעבודה. פסק הדין מבהיר כי הפסקת שיבוץ היא פגיעה בתנאי העבודה וכי די בכך שההריון היה אחד השיקולים בהחלטה כדי לקבוע כי מדובר בהתנהלות מפלה. מד"א חויב לשלם לעובדת 40 אלף שקל פיצוי בגין הפליה מחמת הריון, 10,000 שקלים בגין אי עריכת שימוע ועוד כ־5,800 שקלים הפסד שכר ו־8,000 שקלים שכ"ט והוצאות משפט. את העובדת ייצגה עו"ד לילך כהן לייבוביץ. משמעות הפסיקה: הפסקת שיבוץ אישה בהריון, כאשר אחד השיקולים הוא ההריון מהווה הפליה בניגוד לחוק. מספר תיק: 20818-06-23 קראו עוד

בני זוג שלא מתגוררים יחד ביקשו לאשר הסכם ממון. מה קבע ביהמ"ש למשפחה? הפסיקה בקצרה: בית המשפט דחה בקשה של בני זוג לאשר הסכם ממון משום שבימ"ש לענייני משפחה אינו מוסמך לאשר הסכם בין זוג לא נשוי או ידוע בציבור. בני זוג הגישו בקשה לאשר הסכם ממון לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. מההסכם עלה כי השניים אינם נשואים ולא מקיימים משק בית משותף. ההסכם קבע כי כל אחד מהם יהיה אחראי לחשבון הבנק המתנהל על שמו. בהסכם תואר כי כל אחד מהם מתגורר בדירתו בירושלים, אך מדי פעם מתארח האיש בדירת האישה והיא בשלו. בהסכם נכתב כי מוסכם ש"אירוח מי הצדדים בדירת הצד השני, או באם יחליטו להתגורר בדירה השייכת לאחד מבני הזוג - המגורים יהיו בגדר 'בר רשות' בלבד ולא יהיה להם מעמד של דייר או דייר מוגן בדירות בני הזוג". עוד נכתב בהסכם כי כל צד רשאי לבטל את הרשות למגורים לצד השני בכל עת שיחפוץ בהודעה בכתב והצד השני מתחייב לפנות את הדירה וחפציו בתוך 30 ימים. הסכמה נוספת הייתה כי אם אחד מבני הזוג יילך לעולמו, הצד שנותר בחיים מתחייב לפנות את הדירה בתוך 7 ימים. השופט משה בראון קבע השבוע כי מאחר שהגבר והאישה אינם מנהלים בית משותף ולא מתגוררים יחד, הם לא נחשבים לידועים בציבור ובית המשפט נעדר סמכות לאשר הסכם ביניהם. זאת מכיוון שהחוק מסמיך את בית המשפט לענייני משפחה לדון רק במקרה של משפחה או ידועים בציבור. "בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך לאשר הסכם בין גבר ואישה שאינם נשואים, אינם מתגוררים יחד ואינם מנהלים משק בית משותף, שכן הם אינם עונים על הגדרת 'ידועים בציבור' או 'בני זוג', ולפיכך אינם נחשבים 'בני משפחה' לצורך הקניית סמכות לבית המשפט", נקבע. השופט הוסיף כי אמנם חוק בית המשפט לענייני משפחה פתח את השער לאישור הסכמים בין בני זוג שאינם נשואים, אך אפשרות זו מוגבלת לבני זוג שהם ידועים בציבור העונים להגדרות שבחוק. משמעות הפסיקה: לא ניתן לאשר בבית משפט הסכם עתידי בין בני זוג שאינם ידועים בציבור ללא מחלוקת משפטית ביניהם. מספר תיק: 17109-11-26 קראו עוד