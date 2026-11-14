עדכונים שוטפים

10:22 - המשטרה מעדכנת כי בעקבות מציאת פרטי אמל"ח ישנים בשטח פתוח בין כרמיאל ליישוב צורית - יבוצעו בזמן הקרוב פיצוצים מבוקרים של הפריטים על ידי מערך החבלה של משטרת ישראל. כתוצאה מכך, יתכנו הדי פיצוצים באזור. צילום: דוברות המשטרה

00:30 - למרות הפגישה הביטחונית: ראש המוסד טס לארה"ב - ואיזנקוט לא עודכן על כך

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, שנפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול לעדכון ביטחוני, לא עודכן על הנסיעה של ראש המוסד רומן גופמן לארה"ב. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12