ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ למרות הפגישה הביטחונית: ראש המוסד בארה"ב - ואיזנקוט לא עודכן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

למרות הפגישה הביטחונית: ראש המוסד טס לארה"ב - ואיזנקוט לא עודכן על כך

רומן גופמן מבקר בארה"ב כדי לדון עם בכירי הממשל האמריקני במצב עם איראן • נתניהו ואיזנקוט נפגשו אתמול לעדכון ביטחוני שעסק בעיקר באיראן, אך איזנקוט לא עודכן בביקור הצפוי של גופמן • יו"ר ישר הזהיר מניצול המתיחות הנוכחית למטרות פוליטיות • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:27 עודכן: 10:36
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

עדכונים שוטפים

10:22 - המשטרה מעדכנת כי בעקבות מציאת פרטי אמל"ח ישנים בשטח פתוח בין כרמיאל ליישוב צורית - יבוצעו בזמן הקרוב פיצוצים מבוקרים של הפריטים על ידי מערך החבלה של משטרת ישראל. כתוצאה מכך, יתכנו הדי פיצוצים באזור. צילום: דוברות המשטרה

00:30 - למרות הפגישה הביטחונית: ראש המוסד טס לארה"ב - ואיזנקוט לא עודכן על כך

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, שנפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול לעדכון ביטחוני, לא עודכן על הנסיעה של ראש המוסד רומן גופמן לארה"ב. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12