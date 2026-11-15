אזהרה לישראל: "האמריקאים לא יסבלו מידע לא אמין"

עדכונים שוטפים

06:41 - משמרות המהפכה של איראן הודיעו שתקפו באמצעות שישה כטב"מים מכ"ם של מערך ההגנה האווירית של ארה"ב בבסיס המסוקים א-ריפאע בבחרין

05:56 - המודיעין בארה"ב מעריך כי איראן מחזיקה כ-2,500 טילים

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: המודיעין בארה"ב מעריך כי איראן מחזיקה כ-2,500 טילים, ועדיין בעלת יכולת גדולה לפגוע במטרות של ארה"ב ובעלות בריתה

אף שארה"ב וישראל פגעו במתקני ייצור הטילים שלה, איראן ממשיכה לשקם את הארסנל שלה, אם כי בקצב איטי יותר מאשר לפני המלחמה, בעיקר באמצעות רכיבים שאגרה מראש

03:50 - בסעודיה הודיעו על השמדת שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים מתימן לעבר ריאד

02:21 - חמאס אישר: מח"ט רפיח חוסל, היה מעורב בתכנון טבח 7 באוקטובר

הזרוע הצבאית של חמאס אישרה הלילה (בין שבת לראשון) כי מפקד חטיבת רפיח, סמיר אבו יונס, בן 53, חוסל אתמול בתקיפה באזור אל-מוואסי שבח'אן יונס. לפי הודעת הארגון, אבו יונס היה מעורב בתכנון מתקפת 7 באוקטובר ובפיקוח על ביצועה. צה"ל והשב"כ אישרו בהודעה משותפת כי תקפו בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, אך בשלב זה לא מסרו את זהותו ולא אישרו את חיסולו. שר הביטחון כ"ץ: "עוד אחד מצטרף לקודמיו במעמקי הגיהינום". לכתבה המלאה

02:18 - סעודיה הודיעה כי יירטה כטב"ם באזור מזרח הממלכה

00:15 -מערכת הביטחון סבורה שלא מוצדק לפעול באיראן בימים הרגישים מבחינה פוליטית

ראש המוסד רומן גופמן נמצא כעת בוושינגטון ודן עם בכירים אמריקאים על אפשרות לפעולה צבאית באיראן. ראש המוסד משמש כשליחו של ראש הממשלה לממשל האמריקאי, ומנסה להסביר את הצורך הישראלי לפעול בעיתוי הנוכחי, כך פורסם אמש ב"מהדורה המרכזית . במערכת הביטחון סבורים שאיראן טרם חצתה את הקווים האדומים שנקבעו בישראל. גורמים הבקיאים בפרטים: האמריקאים לא יסבלו שגורמים ישראלים ינסו למכור להם מידע לא אמין.

הביקור הרגיש מעיד על עוצמת הקשר בין הארגונים ועל שיתוף פעולה מודיעיני מלא, אך במקביל הוא חושף מחלוקות עמוקות בתוך מערכת הביטחון הישראלית. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12