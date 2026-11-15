בחשד לשוחד: שימוע לפני כתב אישום לראש עיריית פתח תקווה

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה כי פרקליט המדינה החליט לערוך שימוע לפני הגשת כתב אישום לראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה ושמונה חשודים נוספים, בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, זיוף ועבירות מס.

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לפרקליטות

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בין החשודים שזומנו לשימוע אנשי העסקים משה סעדון, נתנאל זר ואמנון בן עמי, החשודים במתן שוחד לגרינברג; וכן משה גרינברג, עו"ד טל גרשטיין, עו"ד שי פרטוש וניר בניטה, החשודים במעורבות בהצגת מצגים כוזבים בנוגע למימון הבחירות.

במסגרת החקירה נערך הסכם עם עד מדינה שפרטיו תחת צו איסור פרסום.

על-פי החשד, במהלך מערכת הבחירות לראשות עיריית פתח תקווה בשנת 2018 קיבל גרינברג טובות הנאה המהוות שוחד בסכום של למעלה ממיליון שקל, בין היתר באמצעות מימון הוצאות מסע הבחירות שלו על-ידי אנשי עסקים ומקורבים, ובהם גם בניטה, החשוד במתן שוחד לראש העיר.

על-פי החשד, טובות ההנאה ניתנו בתמורה לפעולות שגרינברג ביצע או התחייב לבצע במסגרת תפקידו הציבורי, לרבות לאחר בחירתו לראשות העירייה.

לפי הפרקליטות, מהראיות עולה לכאורה, כי חלק מהחשודים פעלו להסתרת תשלומי השוחד ולהצגת מצגים כוזבים בפני מבקר המדינה בנוגע למימון מערכת הבחירות, בין היתר באמצעות מסמכים מזויפים.

החקירה הסמויה החלה בשנת 2021 בעקבות מידע מודיעיני, ובמסגרתה נחקרו למעלה מ-200 מעורבים, מהם עשרות חשודים.

התיק נחקר על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) במשטרת ישראל ויחידת יהלום של רשות המסים.

עו"ד עופר ברטל ממשרד ברטל כהן מסר בשמו של ראש העירייה רמי גרינברג כי "הוא כופר מכל וכל במה שמתואר בכתב החשדות. האירועים התרחשו במהלך מסע הבחירות הקודם שלו לראשות העירייה לפני כתשע שנים. מסע בחירות לראשות עירייה גדולה עולה בממון רב. כל סכום שקיבל במהלך מסע הבחירות שלו - הוחזר לאחר מכן עם ריבית יפה לכל אחד מאלה שהלוו לו כספים. הסכומים היו מוחזרים - גם אילולא היה זוכה בראשות העירייה, כפי שהוחזרו במסע בחירות קודם (2013) בו הפסיד. טענות רבות בכתב החשדות מבוססות על שקרים וחצאי אמיתות, של אדם שלגביו כבר פסק בית המשפט כי הוא משקר. ראש העירייה יזים את החשדות כולם במהלך השימוע והוא מבקש מתושבי פתח תקווה להיות סבלניים ולהמתין לתוצאות הסופיות. ראש העירייה זכה בבחירות האחרונות באמונם של 87 אחוזים מתושבי העיר, למרות שידעו על החשדות. ראש העירייה ימשיך לתת לתושבי העיר שירות מעולה - כפי שהוא נותן כבר שמונה שנים, כפי שמוכח בכל סקר ופרסום רשמי של גורמים ממשלתיים רבים".

עו"ד אורי קורב, בא-כוחו של מנכ"ל עיריית פתח תקווה יניב בניטה, מסר בתגובה: "מר בניטה הוא רואה חשבון מכובד ואזרח שומר חוק שסגר משרד משגשג בבעלותו כדי לשרת את הציבור כמנכ"ל העירייה, וכך הוא עושה במהלך שתי קדנציות. החוקרים לא הציגו בפניו ולו מקרה אחד בו הוא פעל שלא כדין במסגרת תפקידו. בניטה שיתף את החוקרים בכל הידוע לו במהלך עשרות חקירות שנמשכו על פני כחמש שנים. לאחר שנקבל ונלמד את חומרי החקירה, טענותיו יועלו במסגרת השימוע, ואנו מאמינים ומקווים כי לאחר שהדברים ייבחנו, התיק ייסגר, ומר בניטה ימשיך לשרת את הציבור בנאמנות".

עו"ד אדי אבינועם, המייצג את עו"ד טל גרשטיין, מסר בתגובה: "אנו דוחים מכל וכל את החשדות המיוחסים למרשי, וסבורים כי אין ולו שמץ של פליליות בהתנהלותו.

אנו משוכנעים כי לאחר שנלמד את חומרי החקירה ונציג את מלוא טענותינו במסגרת הליך השימוע, יתברר כי החשדות נעדרים בסיס עובדתי ומשפטי המצדיק העמדה לדין.

אנו מאמינים כי בחינה עניינית ויסודית של הדברים תוביל למסקנה המתבקשת, שלפיה יש להורות על סגירת התיק ללא הגשת כתב אישום".

*** חזקת החפות: רמי גרינברג, יניב בניטה ויתרק החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות