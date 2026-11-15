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נתוני התעסוקה

גם בהייטק: מספר המשרות הפנויות הצטמצם באוקטובר

מספר המשרות הפנויות בישראל ירד באוקטובר ל-143 אלף, לעומת 146 אלף בחודש הקודם, אך שוק העבודה נותר יציב יחסית • הירידה בולטת בענפי הבנייה והמסעדנות, לצד עלייה בביקוש להנדסאים ולטכנאים • במקביל, שיעור המועסקים בהייטק ממשיך לרדת, ייתכן שעל רקע השפעת הבינה המלאכותית על שוק התעסוקה

עידן ארץ 13:00
משרות פנויות / צילום: Shutterstock
משרות פנויות / צילום: Shutterstock

כמות המשרות הפנויות במשק, כלומר משרות פתוחות שטרם מצאו עובדים רלוונטיים, הצטמצמה בחודש אוקטובר ל-143 אלף לעומת 146 אלף בספטמבר - כך על פי הנתונים מנוכי העונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). גם שיעור המשרות הפנויות, כלומר כמה משרות פנויות יש במשק על כל 100 עובדים, ירדה מעט ל-4.32 מ-4.4 בחודש ספטמבר.

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עם זאת, מדובר עדיין בנתונים דומים יחסית לאלו שנרשמו בשנים האחרונות: לאחר ההלם הראשוני של תחילת המלחמה, שיעור המשרות הפנויות התייצב על כ-4.5 משרות לכל 100 עובדים החל מאמצע 2024, ונשאר בסביבה הזאת, למעט ירידה קלה בחודשים האחרונים. מדובר על שוק עבודה שעדיין נחשב הדוק יותר מאשר ב-2019, אז שיעור המשרות הפנויות עמד על כ-3.5. אך נמוך יותר מאשר שוק העבודה הקיצוני שנרשם מייד לאחר הקורונה, במהלכו שיעור זה הגיע לעיתים ל-5 משרות פנויות לכל 100 עובדים.

מבחינת המקצועות, בולטות במיוחד משרות מפתחי תוכנה, כאשר ממוצע אוגוסט-אוקטובר נמוך ב-6% מאשר ממוצע יולי-ספטמבר, וכן גם המשרות הפנויות של טכנאי רשתות ירדו באותו שיעור. אך תנודה משמעותית יותר נרשמה בקרב בוני בתים (ירידה של 7%) ומלצרים ומוזגים (ירידה של 10%). לעומת זאת, מספר המשרות הפנויות של הנדסאים וטכנאים דווקא עלה ב-5% באותו פרק זמן.

מגמה זו מתחברת לנתונים נוספים של הלמ"ס, שמראים צמצום במספר המועסקים בהייטק, וירידה של שיעור המועסקים בהייטק ל-9.5% מכלל המועסקים במשק, לעומת 10% לפני שנים ספורות. זאת, ייתכן, בשל מהפכת הבינה המלאכותית שיוצרת טרנספורמציה דרמטית בעולמות ההייטק, ומאפשרת לקבל תפוקה גדולה בהרבה שחוסכת צורך במתכנתים, ובאלו הזוטרים (ג'וניורים) במיוחד.