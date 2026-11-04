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בארץ פחות הייטקיסטים - ביותר כסף: מה קרה לשכר בענף ההייטק?
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השכר הממוצע

פחות הייטקיסטים - ביותר כסף: מה קרה לשכר בענף ההייטק?

השכר הממוצע של העובדים בישראל עלה ב-3.8% מספטמבר שעבר והגיע ל-14,515 שקל • מנגד, מספר משרות השכיר במשק ובהייטק יורד, כאשר בענף ההייטק נרשמת ירידה במספר המועסקים לצד עלייה בשכר הממוצע • המגמה עשויה להעיד על העמקת משבר הג'וניורים, על רקע השפעת הבינה המלאכותית

עידן ארץ 13:31
עובדי הייטק. אילוסטרציה: Shutterstock
עובדי הייטק. אילוסטרציה: Shutterstock

השכר הממוצע בחודש ספטמבר עומד על 14,515 שקל בחודש לעובדים ישראלים, כך על פי אומדני הבזק של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בעלייה של 3.8% לעומת ספטמבר בשנה שעברה (2025). כלומר, מדובר בעלייה ריאלית ביחס לאינפלציה, שעומדת נכון להיום על 1.6% בלבד.

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כמות משרות השכיר של ישראלים עומדת על כ-4.1 מיליון, שהם אמנם ירידה של 1.3% ביחס לחודש הקודם (אוגוסט) אך עליה של 0.3% ביחס לספטמבר 2025. עם זאת, חשוב לציין - מדובר בשיעור שהוא מתחת לקצב גידול האוכלוסיה בישראל.

בתחום ההייטק, השכר בחודש אוגוסט (נתוני האמת של הלמ"ס) עומד על 33,478 שקל בחודש, עליה של 3.3% לעומת אוגוסט 2025. עם זאת, מספר משרות השכיר בענף ממשיך להידרדר, והוא עומד על 394 אלף בלבד, ירידה של 0.7% לעומת יולי 2026 וירידה של 0.6% לעומת אוגוסט 2025. בהתחשב בקצב גידול האוכלוסיה, מדובר בירידה משמעותית. שיעור המשרות בתחום ההייטק מכלל המשרות במשק עומד על 9.5%. לפני שנים ספורות, שיעור זה עמד על כ-10%.

מהפכת הבינה המלאכותית משפיעה משמעותית על תחום ההייטק, ומייתרת חלק ניכר מהעובדים הפחות מנוסים (ג'וניורים) בשעה שהיא משפרת משמעותית את יכולת התפוקה של עובדים מנוסים יותר ואף של לא-מתכנתים. המגמה מובילה למה שזכה לכינוי "משבר הג'וניורים" שמקשה על עובדי הייטק חדשים להצטרף לתחום ולהתמקצע. שילוב של ירידה בכמות המשרות יחד עם עלייה בשכר הממוצע של מי שנשאר מרמזת שמשבר זה ממשיך להשפיע.