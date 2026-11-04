פחות הייטקיסטים - ביותר כסף: מה קרה לשכר בענף ההייטק?

השכר הממוצע בחודש ספטמבר עומד על 14,515 שקל בחודש לעובדים ישראלים, כך על פי אומדני הבזק של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בעלייה של 3.8% לעומת ספטמבר בשנה שעברה (2025). כלומר, מדובר בעלייה ריאלית ביחס לאינפלציה, שעומדת נכון להיום על 1.6% בלבד.

● השכר במשק עולה בקצב מהיר. מי נשאר מחוץ לממוצע?

● שיאן שכר חדש בת"א: המנכ"ל שקיבל תגמולים בהיקף של 80 מיליון דולר

כמות משרות השכיר של ישראלים עומדת על כ-4.1 מיליון, שהם אמנם ירידה של 1.3% ביחס לחודש הקודם (אוגוסט) אך עליה של 0.3% ביחס לספטמבר 2025. עם זאת, חשוב לציין - מדובר בשיעור שהוא מתחת לקצב גידול האוכלוסיה בישראל.

בתחום ההייטק, השכר בחודש אוגוסט (נתוני האמת של הלמ"ס) עומד על 33,478 שקל בחודש, עליה של 3.3% לעומת אוגוסט 2025. עם זאת, מספר משרות השכיר בענף ממשיך להידרדר, והוא עומד על 394 אלף בלבד, ירידה של 0.7% לעומת יולי 2026 וירידה של 0.6% לעומת אוגוסט 2025. בהתחשב בקצב גידול האוכלוסיה, מדובר בירידה משמעותית. שיעור המשרות בתחום ההייטק מכלל המשרות במשק עומד על 9.5%. לפני שנים ספורות, שיעור זה עמד על כ-10%.

מהפכת הבינה המלאכותית משפיעה משמעותית על תחום ההייטק, ומייתרת חלק ניכר מהעובדים הפחות מנוסים (ג'וניורים) בשעה שהיא משפרת משמעותית את יכולת התפוקה של עובדים מנוסים יותר ואף של לא-מתכנתים. המגמה מובילה למה שזכה לכינוי "משבר הג'וניורים" שמקשה על עובדי הייטק חדשים להצטרף לתחום ולהתמקצע. שילוב של ירידה בכמות המשרות יחד עם עלייה בשכר הממוצע של מי שנשאר מרמזת שמשבר זה ממשיך להשפיע.