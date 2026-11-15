מכה נוספת לנשיא לשכת סוכני הביטוח עד לפני שנה, שלמה אייזיק. רשות שוק ההון שוקלת לשלול את רישיון סוכן הביטוח שלו, כך הודיעה לו הבוקר. אייזיק זומן להציג את טיעוניו בפני הממונה, שלב מקדים לפני שתיפול הכרעה סופית.

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הסיבה למהלך היא כתב האישום שהוגש נגד אייזיק ושותפיו צחי אזק ושי פנסו, בפרשת "יונט קרדיט", שם הסתבך גם שר האוצר לשעבר משה כחלון בעבירה קלה יחסית. אייזיק שימש כבעל שליטה וכדירקטור בחברת האשראי החוץ בנקאי, שקרסה לאחר מעילות מצד סניף צפון שלה.

לפי הפרקליטות, אייזיק והאחרים הפעילו במרמה תוכנית להעברת 2 מיליון מניות בהיקף של 50 מיליון שקל מהחברה הציבורית לחברה פרטית, תוך הצגת מצגי שווה לדירקטוריון של החברה הציבורית, כשהמטרה היא לפרוע אג"ח של החברה הפרטית.

ברשות מציינים עוד כי האירועים התרחשו לכאורה באמצעות הלוואות לצדדים שלישיים והעברות כספים סיבוביות, תוך הסתרת מקור המימון האמיתי וקבלת אישורי מוסדות החברה במרמה. מיוחס לו גם "עסקאות בניגוד עניינים ותוך הפרת חובות אמון, הסתרת עניין אישי בעסקאות, מעורבות בהכללת פרטים מטעים בדיווחי החברה לציבור והסתרת מידע מהותי הנוגע לעסקאות ולסיכונים כספיים בהיקפים משמעותיים" ואפילו טענה שביצע שינוי בתאריכים של מסמכים.

לכן, ברשות שוק ההון מציינים כי למרות שהמעשים לא בוצעו במסגרת התפקיד שלו כנשיא לשכת סוכני הביטוח, אלא במקביל לתפקיד זה, "חומרת המעשים המיוחסים לאייזיק, היקפם הכספי, אופיים השיטתי והמתוכנן והפגיעה הנטענת בחובות האמון וההגינות, מעוררים ספקות כבדי משקל באשר למהימנותו, ליושרו ולהתאמתו להמשיך ולהחזיק ברישיון סוכן ביטוח. זאת, נוכח אמות המידה הגבוהות של אמינות, יושרה ושקיפות המצופות מבעלי רישיון הפועלים בשוק פיננסי מפוקח ואמונים על עניינם של ציבור המבוטחים והלקוחות".

עוד מציינים ברשות כי בהחלטה הם נתנו "משקל נוסף למעמדו הציבורי והמקצועי באותה עת, הטומנים בחובם אחריות לעמידה באמות מידה מקצועיות וערכיות בהיעדרן מתעצם החשש לפגיעה באמון הציבור בענף הביטוח".

מאמות מידה ניהוליות ועד קריסת יונט קרדיט ב-2022: הרקע שהוביל את הרשות לצעד הדרמטי

כזכור, לפני שנתיים חשף גלובס כי הרשות הטילה על אייזיק קנס בהיקף של 163 אלף שקלים, כיוון שהעביר את השליטה בחברות וב-9 סוכנויות לבת שלו, בר אייזיק-מויאל, מבלי לקבל לכך קודם כל אישור מרשות שוק ההון.

אז הרשות דחתה את הטענות של אייזיק לפיהן היה מדובר ב"טעות טכנית", וכי הוא בכלל ביצע את המהלך לאורך תקופה ארוכה.

אחרי מספר פרשיות כולל שוד נגד החברה והיעלמות של כספים מסניף נצרת של החברה, יונט קרדיט קרסה ב-2022. היקף החובות שלה עמד על כ-120 מיליון שקל. לאחר פרישתו מהפוליטיקה כחלון מונה ליו"ר הדירקטוריון ביוני 2021 ועד שהתפטר כעבור כשנה לאחר שהתפוצצה הפרשה.

"מסע אישי שנובע ממאבקיו כנשיא לשכת הסוכנים"

עו״ד ערן שחם שביט מנהל מחלקת צווארון לבן בפירמת הרצוג ושות' המייצג את איש העסקים שלמה אייזיק, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל: ״זימונו של מר שלמה אייזיק לשימוע לפני התליית רשיונו כסוכן ביטוח, בפני רשות שוק ההון, הביטוח והחסכון, חושפת על פניו התנהלות בעייתית במסגרת הליך קבלת ההחלטות. ראשית, יודגש כי ההליך המשפטי בענייינו של שלמה אייזיק, שעוד לא החל, אינו קשור כלל וכלל לעיסוקו כסוכן ביטוח. יונט קרדיט בע״מ הינה חברה ציבורית ששלמה היה מבעלי השליטה ודירקטור בה, והפרשה נחקרה על ידי רשות ניירות ערך".

עוד הוסיף כי "מר אייזיק מעולם לא ניצל לרעה את רישיונו כסוכן ביטוח, והוא לא היה חשוד או נאשם בעבירות כלשהן הקשורות לפעילותו כסוכן או כנשיא לשכת סוכני הביטוח או לניהול כספי אחרים. יוזכר כי הנהלת החברה הציבורית, לרבות נושאי המשרה בה, מואשמים כמו גם יועצים שכיהנו כעורכי דין, רואה חשבון וקצין ציות. ושלמה אייזיק נחוש כי צדקתו ונקיון כפיו יוכחו בפני בית המשפט".

"מעבר לכך, מההודעה של הרשות והקמפיין התקשורתי הנלווה אליה, לרבות סמיכות הזמנים בין השניים, עולה חשש ממשי כי מדובר במסע אישי כנגד מר אייזיק. מסע שמקורו במחלוקות מקצועיות עמוקות בינו לבין מנהלי רשות שוק ההון, לרבות כפייה עליהם לנקוט פעולות שלא רצו בכך ולמעשה נכפו עליהם בשל פעילותו של מר אייזיק כנשיא לשכת סוכני ביטוח וזאת כחלק ממאבק רציף ועיקש בין מר אייזיק כנשיא הלשכה בשם הסוכנים לבין הרגולטור של הענף - רשות שוק ההון", ציין עו"ד שביט. ״יוזכר כי בית הדין המשמעתי של לשכת סוכני הביטוח דן בראשית הדרך בטענות חברי לשכה הקשורות להליך החקירה כשהיתה עוד בראשיתה וההליך נדחה וחויבו בו הוצאות. מכאן, בהיעדר כל קשר בין פעילות מר אייזיק בחברה הציבורית יונט קרדיט לבין פעילותו כסוכן ביטוח, כלל לא היה ראוי כי יוזמן לשימוע אך משזומן מכלול הנסיבות יוצג".

*** חזקת החפות: שלמה אייזיק, משה כחלון ויתר המעורבים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.