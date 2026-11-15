1 החברה הישראלית שנכנסת למחלקת העסקים של לופטהנזה

חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה תציע לנוסעים במחלקת העסקים יין ללא אלכוהול, המיוצר על בסיס פטנט של חברת פרודלים הישראלית. זאת לאחר שבחודש שעבר היא בחרה ביין "BREAKAWAY Gewürztraminer" של יקב גרמני המשתף פעולה עם החברה הישראלית. היין, שנבחר בטעימה עיוורת, צפוי להיות מוגש בטיסות החברה בחודשים הקרובים.

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פרודלים, שנמצאת בשליטת משפחת ברק-ברזובסקי (משפחתו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר), השלימה בתחילת השנה הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל. לחברה טכנולוגיה ייחודית, שאותה רכשה לפני כארבע שנים, המאפשרת השבת ארומות וטעמים מקוריים לאחר תהליך של דה-אלכוהוליזציה. במסגרת פעילות זו, המתבצעת תחת המותג Solos, הקבוצה מספקת ללקוחותיה שירותי הפחתה והסרת אלכוהול ממשקאות אלכוהוליים.

לדברי צחי ברק, מנכ"ל פרודלים, "ההחלטה של לופטהנזה, שהגיעה אחרי בחינה עמוקה, מוכיחה שגוף שמגיש משקאות ומכבד את עצמו, חייב להכניס יין ללא אלכוהול לתפריט המשקאות שלו - המוצר הופך בהדרגה למיינסטרים. אנחנו רק בתחילתו של מסע לבניית מובילות בינלאומית בתחום הפחתת האלכוהול, שהופך למגמה מרכזית בעולם המשקאות".

2 רפואה

המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא משיק מרפאת לייזר חדשה במחלקה לכירורגיה פלסטית, בהשקעה ראשונית של כמיליון שקל. בראש המרפאה עומדת המומחית לרפואת עור ונשיאת החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית, ד"ר להבית אקרמן, והמטרה היא להשתמש בטיפולי בלייזר במקרים שהם עשויים לשפר את מצבו הרפואי ותפקודו של המטופל.

ד''ר להבית אקרמן, מומחית לרפואת עור ונשיאת החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית / צילום: אייל אפרתי

3 מינויים חדשים

שני מינויים בחברת הנדל"ן אפרידר של אלי אלעזרא: שרון אלעזרא-הררי תקודם ליו"ר אפרידר, ורועי גפני, 45, יחליף אותה בתפקיד המנכ"ל, לאחר שכיהן כמנכ"ל אפרידר התחדשות עירונית.

שרון אלעזרא-הררי / צילום: אבי אלפסי

רועי גפני / צילום: אבי אלפסי

איתן בנימיני מונה למנכ"ל חטיבת PDC באפלייד מטיריאלס, ויחליף את עופר גרינברגר, שימשיך לכהן כנשיא החברה בישראל.