האם נמצא פתרון לניהול הזמני של משרד הבריאות עד השבעת הממשלה החדשה? שר הבריאות חיים כץ מהליכוד הודיע כי ד"ר ספי מנדלוביץ', ששימש כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות עד יוני האחרון, יחזור למשרד וינהל אותו באופן זמני. מנדלוביץ' נמצא בתקופת צינון לפני תחילת תפקידו כמנהל מגדל האשפוז החדש בשערי צדק.

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מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב הודיע על פרישתו מהתפקיד לפני כשבועיים, והשאיר את המשרד בלי שני בכירים. נהוג לקדם למשרת מנכ"ל זמני אדם מתוך הארגון, אך לאור הוואקום שנוצר בצמרת המשרד ואי הוודאות לגבי הזמן שיקח להשבעת ממשלה חדשה, החליט כץ להביא לתפקיד גורם מנוסה יותר.

כץ פנה למספר מנהלים לשעבר של המשרד וכן לכמה מנהלים של בתי חולים בישראל. אחת המגבלות שהשפיעו על המינוי היא שמנכ"ל זמני אמור להיות עובד מדינה. לפני כמה ימים הודיע משרד הבראיות על מינויו של פרופ' איציק קרייס לתפקיד, במקביל לתפקידו כמנכ"ל שיבא, אולם גורמים במערכת הבריאות טענו כי מדובר בניגוד עניינים, שכן משרד הבריאות הוא גם הבעלים של שיבא וגם המפקח על כל בתי החולים, כולל המתחרים של שיבא. אף שמדובר בתפקיד זמני שבו לא צפוייים שינויים משמעותיים, עלה החשש מחשיפה לנתונים של מתחרים או קושי לפקח על שיבא במקרה ויתרחש אירוע בעייתי בבית החולים בתקופת הכהונה הזמנית. קרייס היה יכול להתפטר מתפקידו בשיבא, ולו באופן זמני, אך העדיף לשמור על תפקידו המשמעותי ולוותר על המינוי למנכ"ל משרד הבריאות הזמני.

בשלב זה פנה משרד הבריאות למנדלוביץ', שהסכים למלא את התפקיד, אף שהוא עלול להאריך לו את תקופת הצינון. לאחרונה ביקש מנדלוביץ' קיצור של תקופת הצינון כך שיוכל להתחיל בתפקידו בשערי צדק כבר בדצמבר, מה שלא יקרה אם הוא ימונה לתפקיד הנוכחי.