עלבד מציגה תזרים חזק ומחלקת דיבידנד; הכנסות פז קפצו בכ-40%

מניית עלבד קופצת אחרי פרסום הדוחות הכספיים. החברה, המייצרת מוצרי היגיינה, רשמה ירידה של 7.3% בהכנסות הרבעוניות ל-426 מיליון שקל, ומתחילת השנה ההכנסות ירדו ב-4.9% לכ-1.28 מיליארד שקל. הסיבה לירידה היא שינויי שערי חליפין - בחברה מציינים שהיקף המכירות במטבע מקור גדל ב-5% מתחילת השנה.
בחלוקה לפי פעילויות, ההכנסות ממגבונים לחים ירדו מתחילת השנה ב-4% ל-1.1 מיליארד שקל, ההכנסות מבדים ירדו ב-11% ל-239 אלף שקל וההכנסות ממוצרי היגיינה ירדו ב-16% ל-127 אלף שקל. ירידת שער האירו פגעה במכירות המגבונים והבדים, וירידת הדולר - במוצרי ההיגיינה.
שיעור הרווח הגולמי היה 20.6% ברבעון השלישי, ירידה קלה מ-21.2% ברבעון המקביל, והרווח התפעולי ירד ב-10.5% ל-30.4 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה עלבד רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 17.4 מיליון שקל, עלייה מ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל, וה-EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם ב-53 מיליון שקל.
לדברי המנכ"ל יעקב חן, עלבד מיישמת בהצלחה תוכנית להגדלת כושר הייצור, ולשפר את יכולות הרכש, ככלי להתמודדות עם התייקרות חומרי הגלם. "עלבד מרחיבה את בסיס הספקים ורוכשת חומרי גלם ממקורות נוספים במחירים נוחים יותר וכן פועלת להמשך הגדלת התפוקות והמכירות, גם כמענה להיחלשות האירו והדולר", אמר חן. "כתוצאה מכך ברבעון השלישי הרווח הנקי דומה לשנה שעברה, ובמצטבר לתשעה חודשים הרווח הנקי אף מציג צמיחה. כמו כן השגנו ירידה בחוב מתחילת השנה בסך 97 מיליון שקל".
על רקע הרווחיות מתחילת השנה החליט דירקטוריון עלבד על חלוקת דיבידנד בסך 20 מיליון שקל. הנהנה המרכזי יהיה מושב משואות יצחק, בעל השליטה (59.8%) שיקבל כ-12 מיליון שקל מהחלוקה.
יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח", כתב: "מדובר בסך הכול בדוח טוב יחסית למצב ולתנאים המורכבים בשטח". וידר שם דגש על התזרים: "הדוח מבליט במיוחד את תזרים המזומנים של החברה, שעמד על 48.5 מיליון שקל מפעילות שוטפת במהלך הרבעון השלישי. התזרים החופשי הסתכם ב-23 מיליון שקל, וזאת לאחר השקעות הוניות (CAPEX) וחכירות". וידר מזכיר גם ששער האירו הכביד ברבעון השלישי על התוצאות, אך התחזק מאז, ולכן הוא צופה שיפור בהמשך.
שירי חביב ולדהורן