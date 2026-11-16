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שוק ההון והשקעות עלבד מציגה תזרים חזק ומחלקת דיבידנד; הכנסות פז קפצו בכ-40%
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עלבד מציגה תזרים חזק ומחלקת דיבידנד; הכנסות פז קפצו בכ-40%


גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • עלבד הציגה תזרים חזק של 48.5 מיליון שקל מפעילות שוטפת. בעלת השליטה, מושב משואות יצחק, צפויה לקבל כ-12 מיליון שקל מהדיבידנד • פז נהנתה מקפיצה בפעילות הליבה שהקפיצה את ההכנסות בכמעט 40%, הודות לעלייה במחירי הדלק וחזרת הטיסות לישראל וממנה

כתבי גלובס 11:43
העדכונים החשובים
11:39
חזרת הטיסות הקפיצה את ההכנסות פז שחיפו על חולשה בפעילות הקמעונאות
חברת האנרגיה והקמעונאות פז, המנוהלת בידי ניר שטרן, נהנתה מקפיצה בפעילות הליבה שהקפיצה את ההכנסות בכמעט 40%, הודות לעלייה במחירי הדלק וחזרת הטיסות לישראל וממנה ● הכנסות פעילות הקמעונאות (סופר יודה ו-YELLOW) ירדו ב-3%
11:33
עלבד קופצת לאחר הדוחות: תחלק דיבידנד של 20 מיליון שקל
הכנסות יצרנית מוצרי ההיגיינה ירדו ב-7.3% ברבעון, אך הרווח הנקי נותר כמעט ללא שינוי והחברה הציגה תזרים חזק של 48.5 מיליון שקל מפעילות שוטפת ● בעלת השליטה, מושב משואות יצחק, צפויה לקבל כ-12 מיליון שקל מהדיבידנד