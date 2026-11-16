עלבד מציגה תזרים חזק ומחלקת דיבידנד; הכנסות פז קפצו בכ-40%

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חזרת הטיסות הקפיצה את ההכנסות פז שחיפו על חולשה בפעילות הקמעונאות

חברת האנרגיה והקמעונאות פז, המנוהלת בידי ניר שטרן, נהנתה מקפיצה בפעילות הליבה שהקפיצה את ההכנסות בכמעט 40%, הודות לעלייה במחירי הדלק וחזרת הטיסות לישראל וממנה ● הכנסות פעילות הקמעונאות (סופר יודה ו-YELLOW) ירדו ב-3%

חברת האנרגיה והקמעונאות פז סבלה בשנים האחרונות משחיקה מתמשכת בפעילותה המרכזית, מכירת דלקים, תחילה בתקופת הקורונה ולאחר מכן מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. עם זאת, בשנה האחרונה וביתר שאת ברבעון החולף היא נהנית מהתאוששות בתחום, בין היתר על רקע העלייה במחיר הדלק והעלייה בהיקף הטיסות לישראל וממנה.

את הרבעון השלישי של השנה סיימה פז, המנוהלת בידי ניר שטרן, עם הכנסות של 4.08 מיליארד שקל, עלייה של 39.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה (תשעה חודשים) רשמה החברה הכנסות של כ-9.8 מיליארד שקל, צמיחה של כ-17% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

מאחורי העלייה בהכנסות עומדת בעיקר הקפיצה בפעילות הליבה של החברה - אנרגיה לתחבורה. במסגרתה, היא מפעילה תחנות דלק ומתחמי טעינה חשמלית, לצד שיווק ישיר של דלקים וכן שירותי תדלוק ואחסון של דלק סילוני (דס"ל) עבור מטוסים. ברבעון החולף זינקו הכנסות הפעילות בכ-62.5%, בעיקר הודות לעליה במחירי הדלקים והגידול בכמויות הדס"ל בצל העלייה בהיקף הטיסות בישראל.

הללו, חיפו על ירידה בפעילות הקמעונאות של החברה, שהציגה ירידה של כ-3% בהכנסות במהלך הרבעון השלישי. פעילות במסגרתה היא מפעילה חנויות נוחות (YELLOW) ושורה של רשות סופרמרקטים שכונתיים (סופר יודה, פרשמרקט וסופר חביב). למרות הירידה בהיקפי הפעילות ברבעון האחרון, הכנסות הפעילות מתחילת השנה נותרו יציבות ועמדו על כ-2.4 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה הציגה פז צמיחה של כ-33% ברווח הנקי שעמד בסוף הרבעון על כ-190 מיליון שקל. מתחילת השנה עלה הרווח הנקי בכ-11.5%, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ועמד על כ-494 מיליון שקל.

בשנה האחרונה טיפסה מניית פז, המתנהלת ללא גרעין שליטה, בכ-19% תוך שהיא משלימה קפיצה של ככמעט 250% בשלוש השנים האחרונות, שהביאו אותה לשווי של כ-8.6 מיליארד שקל.

איתן גרטספלד