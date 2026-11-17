מליאת הכנסת תתכנס היום (ג') בשעה 16:00 לדיון והצבעה על החלפת היו"ר אמיר אוחנה (ליכוד) בח"כ מתן כהנא (ישר). 67 חברי כנסת צפויים לתמוך במינוי - מפלגות גוש השינוי והמפלגות הערביות.

המליאה גם תצביע היום על מינוי סגנים זמניים ליו"ר הכנסת. לתפקיד הסגנים צפויים להתמנות תשעה חברי כנסת: יעקב ברדוגו (הליכוד), איתן גינזבורג (ביחד), עודד פורר (ישראל ביתנו), יאיא פינק (הדמוקרטים), לימור סון הר־מלך (עוצמה יהודית), מיכאל מלכיאלי (ש"ס), ווליד טאהא (רע"ם), אחמד טיבי (הרשימה המשותפת) ויצחק פינדרוס (יהדות התורה).

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קודם לכן, בשעה 11:00, תקיים הוועדה המסדרת בראשות ח"כ רועי פולקמן ישיבה. על סדר היום - הקמת ועדה משותפת לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון ולענייני כספים לתקציב הביטחון. כמו כן ייקבעו סדרי דין לבחירת היו"ר.

אתמול (ב') התקיימו דיונים ראשונים בוועדת הכספים בראשות היו"ר לירן אבישר בן חורין ובוועדת החוץ והביטחון בראשות אביגדור ליברמן.

מחר (ד') צפויה הוועדה המסדרת לאשר את הקמת הוועדה לביטול חוקי המהפכה המשפטית, שבראשה יעמוד גלעד קריב (הדמוקרטים). הוועדה תעסוק בביטול החוק לשינוי והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ובשינוי החוק למינוי הוועדה לבחירת שופטים.

הציונות הדתית פנתה אתמול לח"כ כהנא בהצעה לתמוך בו כדי שייבחר שלא בתמיכת המפלגות הערביות. הם ביקשו שיתחייב שלא למנות סגנים ממלגות ש"רשימותיהם לא מגדירות את חמאס כארגון טרור", ושאם תקום ממשלה חדשה, כהנא יתפטר מתפקיד היו"ר. כהנא דחה את ההצעה וכינה אותה "אנטי־ממלכתית".