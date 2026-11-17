למרות השפעה שלילית של שערי חליפין, מטריקס המשיכה לצמוח בהכנסות וברווח ותחלק דיבידנד שיא
שינויים בשערי חליפין הכבידו על התוצאות של חברת שירותי ה-IT מטריקס , אך זה לא מנע ממנה להמשיך לצמוח בהכנסות וברווח, גם ברמת הרבעון השלישי וגם מתחילת שנת 2026.
מטריקס, שהשלימה בתחילת השנה את המיזוג עם החברה האחות מג'יק, סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ-2.36 מיליארד שקל, צמיחה של 7.9% ביחס לרבעון המקביל, כאשר על בסיס שערי חליפין קבועים היא הייתה צומחת בשיעור כמעט כפול. מתחילת השנה, ההכנסות צמחו ב-5.6% ל-6.6 מיליארד שקל, וגם במקרה זה שינויי שערי חליפין הפחיתו את הצמיחה שהייתה יכולה להירשם.
שיעורי הרווחיות של מטריקס גדלו ביחס לרבעון המקביל ולתקופה המקבילה. החברה רשמה רווח תפעולי רבעוני של 216 מיליון שקל, כ-9.2% מהמחזור, לעומת 8.7% ברבעון המקביל; והרווח התפעולי בשלושת הרבעונים הראשונים היה כ-622 מיליון שקל, 9.4% מהמחזור לעומת 8.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צמח ב-48.6% ברבעון השלישי והסתכם בכ-140 מיליון שקל, ומתחילת השנה הוא צמח ב-38.4% לכ-383 מיליון שקל. שיעור ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה דומה לשיעורו בתקופות המקבילות, וה-EBITDA הסתכם ב-278 מיליון שקל ברבעון ו-810 מיליון שקל מתחילת השנה.
ברבעון השלישי, תחום פתרונות ה-IT בישראל, שהוא הגדול ביותר במטריקס, צמח ב-4.9% בהכנסות וב-14.4% ברווח התפעולי. במקביל, מטריקס הודיעה על חלוקת דיבידנד שיא בסך כ-105 מיליון שקל, או 1.13 שקל למניה, שהנהנית המרכזית ממנו תהיה בעלת המניות הגדולה פורמולה מערכות.
מנכ"ל מטריקס מוטי גוטמן מסר שתוצאות השיא ברבעון ממחישות שהצמיחה של מטריקס נשענת כל מגוון רחב ועשיר של מנועי פעילות, המבטיחים איתנות פיננסית גם בזמנים מאתגרים. לדבריו, "ה-AI עובר במהירות משלב של בחינת יכולות להטמעה בפועל במערכות הליבה ובתהליכים העסקיים של ארגונים. כדי לייצר ממנו ערך ממשי, נדרש לחבר בין נתונים, ענן, סייבר, יישומים ותשתיות, ולהוביל פרויקטים מורכבים משלב התכנון ועד להטמעה. זוהי בדיוק החוזקה וזהו בדיוק היתרון של מטריקס". גוטמן הוסיף שהחברה תמשיך "לפתח את מנועי הצמיחה הקיימים, להרחיב את פעילותנו בישראל ובעולם ולבחון הזדמנויות רכישה המתאימות להמשך ההתפתחות העסקית שלנו".
שירי חביב ולדהורן