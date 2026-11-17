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הרווח הנקי של מקס סטוק המריא בקרוב ל-80%

המכירות בחנויות הזהות צמחו בכ-11% בעקבות גידול במספר הלקוחות ושינוי בתמהיל הקניות לטובת מוצרים יקרים יותר ● בתוצאות תמכה התחזקות השקל, שהוזילה את עלויות הרכש של המוצרים המיובאים

מקס סטוק , שמזוהה עם מוצרים במחירים נמוכים, מצליחה בשנה האחרונה להגדיל את ההוצאה הממוצעת של לקוחותיה דווקא באמצעות מכירת מוצרים יקרים יותר. מדוחות הרבעון השלישי שפרסמה הרשת עולה כי המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-11.2%, לא רק בזכות גידול במספר הלקוחות, אלא גם בעקבות שינוי בתמהיל הקניות לטובת מוצרים שמחירם הממוצע גבוה יותר.

מדובר בהמשך למגמה שנרשמה גם ברבעונים הקודמים, כשמקס סטוק משלימה 13 רבעונים רצופים של צמיחה במכירות בחנויות הזהות. גם בנטרול השפעת העיתוי השונה של חגי תשרי, המכירות בחנויות הקיימות צמחו בכ-11% בחודשים יולי עד אוקטובר.

הצצה לקטגוריות המוצרים מגלה כי מכירות הצעצועים ומוצרי הפעוטות זינקו בכ-28% ברבעון השלישי, ומכירות מוצרי החד-פעמי, המסיבות והאחסון צמחו בכ-24%.

אלא שהשינוי בהרגלי הקנייה הוא רק חלק מהסיפור. במקביל לכך שהלקוחות מוציאים יותר בכל ביקור, מקס סטוק נהנתה מהתחזקות השקל, שהוזילה את עלויות הרכש של המוצרים המיובאים, והעלתה את הרווח הגולמי בכ-5%, ואת הרווח הנקי בכ-78% לכ-80 מיליון שקל, לעומת צמיחה של כ-18% בלבד בהכנסות. השילוב בין עלייה בסל הקנייה להוזלת עלויות היבוא אפשר לרשת לשפר את הרווחיות בקצב מהיר משמעותית מקצב הגידול במכירות.

מנגד, הוצאות המכירה, השיווק וההנהלה צמחו בקצב מהיר יותר מההכנסות, בין היתר בשל עלויות שכר, פתיחת סניפים והוצאות תפעול נוספות. הרשת, המונה כיום 65 סניפים, התקשרה בהסכם להקמת מרכז לוגיסטי חדש באופקים, בשטח של כ-45 אלף מ"ר, עם דמי שכירות צפויים של כ-1.7 מיליון שקל בחודש. מדובר בעסקת בעלי עניין, שכן החברה המשכירה מוחזקת ב-50% בידי חברה שבבעלות מנכ"ל מקס סטוק, אורי מקס. החברה מציינת כי העסקה אושרה וכי תנאיה תואמים את המקובל בשוק. במקביל, החברה מחזיקה יתרת מזומנים של כ-193 מיליון שקל וחוב פיננסי של כ-29 מיליון שקל.

נבו שפיר