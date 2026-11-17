ממשלת בריטניה הודיעה היום (ג') על חבילת הסנקציות הראשונה במסגרת שינוי המדיניות שלה כלפי ישראל. שמונה חברות בנייה המעורבות לפי בריטניה בבנייה בהתנחלויות נכנסו לרשימת הסנקציות של הממשלה, הכוללת הקפאת נכסים מיידית וכן צעדים נגד מי שממונה או ימונה כדירקטור או מנהל באותה חברה.

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החברות שנכללות בצעד הבריטי, לפי הודעת משרד החוץ הן: החברה לפיתוח הר חברון, חמדת שומרון, חברת ש.א.ג. (ולול) בניה ופיתוח בע"מ, לב ההר יזמות, הרי זהב, אריאל מגורים יהודה ושומרון בע"מ, עמי גבירצמן אדריכלים 2021 בע"מ, צ.פ. חברה לבניין בע"מ. כמו כן, ארגון "צו 9" שפעל למניעת הכנסת סחורה לעזה במהלך המלחמה הוכרז כנכלל ברשימת הסנקציות הבריטית.

"הסנקציות מכוונות נגד חברות בנייה המעורבות בהרחבת התנחלויות"

בריטניה הכריזה בספטמבר על שינוי כיוון היסטורי בנוגע ליחסה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ושר החוץ אד מיליבנד הכריז על סנקציות גורפות על התנחלויות, כולל איסור יבוא מוצרים מהן וכן סנקציות פיננסיות על חברות המעורבות בבניה ובמימון הבנייה בהתנחלויות. מיליבנד הגדיר אז גם את מעשי הטרור של מתנחלים מעבר לקו הירוק כחלק מ"טיהור אתני". הוא אמר כי הסנקציות יגובשו בתוך שישה עד תשעה חודשים ממועד ההכרזה.

כעת פרסם משרד החוץ את הצעד הראשון, שכאמור כולל סנקציות על שמונה החברות המוזכרות והארגון. בהודעה נכתב כי "הסנקציות שהוכרזו היום מכוונות נגד חברות בנייה ופיתוח נדל"ן המעורבות בהרחבת התנחלויות, וכן נגד ארגון הידוע לשמצה בחסימת סיוע המיועד להיכנס לרצועת עזה... בריטניה מגבירה את מאמציה להתמודד עם איומים על פתרון שתי המדינות, ומבהירה כי לא תעמוד מנגד בעוד המשבר ההומניטרי ברצועת עזה הולך ומחריף". מיליבנד גינה בחריפות את חוסר הסיוע בימים האחרונים לתושבי רצועת עזה הסובלים מקור והצפות.

לפי ההודעה, הסנקציות שהוכרזו "ישבשו את אפשרויות המימון של החברות ואת יכולתן לתמוך בבנייה נוספת בגדה המערבית". הבריטים טורחים להבהיר כי "הממלכה המאוחדת מברכת על סחר עם ישראל בגבולות הקו הירוק ומעודדת אותו, תוך כדי שהיא מבחינה בבירור בינו לבין פעילות בהתנחלויות". עם זאת, ההשלכות של סנקציות על החברות המוזכרות עשויות להיות רחבות ולהשפיע על כל מוסד פיננסי ישראלי שיהיה קשור אליהן, לפי הערכות מומחים. במונחים משפטיים בריטיים, הסנקציות שהוחלו על החברות והארגונים הם מקטגוריית "asset freeze and director disqualification" (הקפאת נכסים ופסילת דירקטורים).

בהודעה לעיתונות שפורסמה גם בעברית אמר מיליבנד: "ההגנה על פתרון שתי המדינות היא כוכב הצפון של מדיניות הממשלה הזו. זו הסיבה שהמסר שלי בעניין E1 הוא ברור: אל תיגשו למכרזים, אל תיבנו, ואל תרוויחו מהרס פתרון שתי המדינות. ואנחנו לא נעמוד מנגד בשעה שאלו שחוסמים את הסיוע ההומניטרי שיש בו צורך נואש, מעמיקים את הייסורים הבלתי נסבלים של האזרחים בעזה. הסטטוס קוו בגדה המערבית ובעזה הוא בלתי מקובל. אנחנו מחויבים לעבוד באופן פרודוקטיבי עם ממשלה ישראלית חדשה ועם הרשות הפלסטינית, בין היתר כדי לקדם שלום וביטחון בני-קיימא עבור ישראלים ופלסטינים כאחד".

מיליבנד הוסיף כי "משרד החוץ הבריטי מפתח בנפרד חקיקה לסנקציות שאוסרות על יבוא סחורות מהתנחלויות ומגבלות על מתן שירותי פרסום לנכסי התנחלויות בבריטניה".