סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

דומה שהדוח הרבעוני שפרסמה אנבידיה אתמול בלילה, הפיח אופטימיות מחודשת בשווקים. אנבידיה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות ברבעון השלישי ואף העלתה תחזיות. הדוח הסית מעט את תשומת הלב של המשקיעים מאי הוודאות ששוררת סביב החברה. השווקים נסחרים הבוקר בעליות, הן באסיה והן בניו יורק.

אסיה

הבוקר נרשמת מגמה מעורבת ביבשת - בורסת דרום קוריאה מובילה את העליות הבוקר כשמדד קוספי עולה במעל ל-1% בהובלת מניות השבבים הכבדות במדד, סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס, עולות ב-1.21% וב-5.1%, בהתאמה.

מניות חברות ציוד בדיקת השבבים היפניות אדוונטסט ולאסרטק מטפסות ב-4.02% וב-4.35%, בהתאמה. מניית קבוצת סופטבנק, המשקיעה בטכנולוגיה, מטפסת ב-3% ומושכת את מדד ניקיי היפני לעלייה קטנה לאחר שהמדינה דיווחה על זינוק חד של 20.5% ביצוא בחודש שעבר. מדד הנג סנג בהונג קונג יורד ב-1%.

וול סטריט

לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות בהם המדדים ירדו לשפל של כחצי שנה, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עלייה בפתיחת המסחר של עד 0.5%.

אתמול כאמור אנבידיה ניפצה את התחזיות בכל החזיתות ואף העלתה את התחזית. ההכנסות והרווח למניה היו גבוהים משמעותית מתחזיות האנליסטים, והחברה צופה צמיחה של 75% בהכנסות בשנת הכספים 2028 - מעל התחזיות הקודמות. צבר ההזמנות של תעשיית שירותי הענן עומד כעת על סכום עצום של 2.5 טריליון דולר, לעומת 2 טריליון דולר לפני שלושה חודשים. תוכנית הרכישה העצמית גדלה ב-150 מיליארד דולר נוספים.

לפי שיחת הועידה ג'נסן הואנג לא צפוי לחזור לתפקיד, החיפוש אחר מחליף נמשך, וקרס ציינה בשיחת הוועידה כי החברה מעוניינת למנות מנכ"ל חדש בהקדם האפשרי. קולט קרס, מנכ"לית אנבידיה הזמניתציינה בשיחה כי היא מצפה שהחברה תשלים את מלוא תוכנית הרכישה העצמית, שהיקפה עומד כעת על כ-375 מיליארד דולר, עד סוף שנת הכספים 2028. מדובר ברכישה בהיקף השקול לכמעט 10% ממניות החברה, לפי שווי השוק הנוכחי.

"הביקוש שלנו מאיץ, ההיצע שלנו גדל, הלקוחות והשותפים שלנו עומדים לצדנו, והעובדים מחויבים לחברה. אנחנו נצליח להתמודד עם האתגר", אמרה קרס.

אך אף שאנבידיה סיפקה תחזית מעל הצפי ומידה מסוימת של ביטחון בנוגע לעמידות הביקוש לבינה מלאכותית, היא עשויה שלא להספיק כדי להפיג את החששות הרחבים יותר מהיקף ההשקעות בטכנולוגיה ומהתשואה שהן יניבו. הדוח של אנבידיה הגיע על רקע נסיגה במניות ענקיות הטכנולוגיה, שמושכת את שוקי המניות בעולם כלפי מטה, כאשר המשקיעים תוהים אם הראלי שהונע השנה מהתלהבות סביב ה-AI הרחיק לכת מדי.

הערב, המשקיעים ממתינים לפרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) מאוקטובר. בחודש שעבר החליטו קובעי המדיניות בפד להותיר את הריבית לטווח קצר ללא שינוי, ברמה של 3.75%-4%.

תל אביב

הדואליות חוזרות ברובן עם פערי ארביטרז' מעורבים - טאואר בפער חיובי של מעל 2%, גם טבע, פאלו אלטו ונייס יעלו הבוקר במעל ל-1%. אלביט שזינקה אתמול בת"א ובניו יורק, בפער שלילי של 1.7%.

אתמול ננעלה הבורסה בעליות קלות, לאחר יום תנודתי שהתנהל בצל שטף דוחות כספיים לרבעון השלישי של 2026, הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט וההמתנה של המשקיעים לדוחות אנבידיה שפורסמו הלילה בארה"ב. מדד הדגל ת"א 35 עלה ב-0.1% ומדד ת"א 90 ננעל בעלייה קלה סביב רמות הבסיס.

בפילוח ענפי, את העליות הוביל סקטור הנפט והגז שטיפס ב-1.7% בעקבות הקפיצה ביחידות ההשתתפות של נאוויטס. זאת לאור הדיווחים לפיהם ענקית האנרגיה שברון נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת השליטה בביקון - שותפתה של נאוויטס במאגר הנפט שננדואה במפרץ מקסיקו. בעסקה המשקפת לפעילות ביקון במאגר שווי של כ־5 מיליארד דולר.

עוד משהו שכדאי לדעת

בעוד שוול סטריט חווה בתקופה האחרונה טלטלה משמעותית, עם ירידות חדות במניות הטכנולוגיה והחששות הגוברים סביב תמחורי חברות ה-AI, הנתונים שמגיעים מעונת הדוחות מציגים תמונה שונה: החברות האמריקאיות ממשיכות להפגין חוסן עסקי מרשים.

חברות מדד S&P 500 שפרסמו עד כה את תוצאותיהן לרבעון השלישי דיווחו על צמיחה של 31.9% ברווח למניה (EPS) לעומת הרבעון המקביל אשתקד - קצב הצמיחה הגבוה ביותר זה לפחות ארבע שנים.

זהו הרבעון השלישי ברציפות שבו צמיחת הרווחים עולה על 25%, והרבעון השמיני ברציפות שבו החברות מציגות צמיחה דו-ספרתית. גם ביחס לתחזיות האנליסטים התוצאות מעודדות: זהו הרבעון ה-13 ברציפות שבו הרווחים בפועל עולים על התחזיות המוקדמות.

עד כה, 84% מהחברות שפרסמו דוחות הצליחו לעקוף את תחזיות הרווח למניה, שיעור גבוה מהממוצע בחמש השנים האחרונות, שעומד על 78%.

החוזקה אינה מתרכזת בענף אחד בלבד: כל 11 הסקטורים המרכיבים את מדד S&P 500 מציגים צמיחה חיובית ברווחים, בהובלת מגזרי האנרגיה, טכנולוגיית המידע וחומרי הגלם. שבעה מהסקטורים אף מציגים צמיחה דו-ספרתית.

התמונה שעולה מעונת הדוחות היא של פער בין מצב הרוח השלילי בשווקים לבין הביצועים העסקיים של החברות: למרות החששות והירידות במניות, רווחי החברות האמריקאיות ממשיכים לצמוח בקצב מרשים.

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