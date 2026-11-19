בג"ץ דן הבוקר (ה') בעתירת תשעה בני משפחות נרצחים בשכונת "דור צעיר" בכפר עזה, למנוע את הריסת הבתים בשכונת הצעירים של הקיבוץ שהייתה למוקד טבח קשה ב-7 באוקטובר. העותרים מבקשים להותיר את השכונה, ולהכיר בשכונה כאתר מורשת לאומי או אתר הנצחה ממלכתי.

11 תושבים נרצחו בשכונה מתוך 64 הנרצחים בקיבוץ, ושבעה נחטפו לרצועת עזה. בין העותרים: שמעון וענת אלקבץ, הוריה של סיוון אלקבץ ז"ל; גלית ואבי חסידים, הוריו של נאור ז"ל; אוסנת ואמיר זיני, הוריו של ניראל ז"ל; רונית ואיציק אדרי, הוריו של אביעד ז"ל; ואיריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל.

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השופטת יעל וילנר פתחה את הדיון בהבעת צערה האישי על הסיטואציה הקשה והמורכבת של תושבי האזור. "הוויכוח הוא קשה ואינטימי. כמשפטנים ננסה לשמוע את הצד המשפטי, הצד האנושי המורכב כל-כך הוא אינו בידינו. מראש אנחנו מתנצלים".

ד"ר עו"ד דן חי, שמייצג את המשפחות, אמר בדיון: "יש כאן הזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ. השכונה היא מהאתרים האחרונים שעדיין ניתן לשמר זירת טבח אותנטית במקומה המקורית. היא ממוקדמת בפאתי הקיבוץ, ניתן להפרידה משאר הבתים. דווקא הייחוד הזה מאפשר להגן על המקום הזה. אפשר להציג מוזיאון או תצלומים, אבל אי-אפשר לשחזר את המקום שבו התרחש הטבח. המקום הוא חלק מהעדות ההיסטורית, ואם נמחק אותו, לא נוכל להשיבו".

חשיבות שימור הזיכרון

העתירה הוגשה במאי השנה בעקבות החלטת רוב חברי הקיבוץ להעתיק מספר מבנים ולהרוס את היתר. הם טוענים כי המבנים אינם רכוש הקיבוץ, והם עדות בעלת חשיבות לאומית.

בעתירה נכתב כי מדובר ב"זירות הרצח, הלחימה והחטיפה עצמן, והשרידים הפיזיים האחרונים של הזוועה שהתחוללה בהם".

המשפחות, המיוצגות על-ידי עורכי הדין ד"ר דן חי, תומר ארד וסהר סבן, מבקשות להבטיח שעתידה של השכונה לא יוכרע מבלי שיינתן משקל ראוי לקולן של משפחות הנרצחים, למשמעותו של המקום עבורן ולחשיבות שימור זיכרון אירועי ה-7 באוקטובר למען הדורות הבאים.

העותרים טוענים כי ההחלטה מנוגדת לעמדה המקצועית של משרד המורשת ומנוגדת לעקרונות שימור והנצחה המקובלים בארץ ובעולם, ויש בה "פגיעה חמורה בזכותם של המשפחות השכולות, של ניצולי הטבח, של הציבור הישראלי כולו ושל הדורות הבאים - לזכור, ללמוד ולהנציח את אחד מאירועי הזוועה הקשים ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה".

לטענתם, זו זכות של הציבור הישראלי כולו לשימור בתי עדות אותנטיים שבהם התרחשה הזוועה במקומה המקורי, ויש לכך ערך היסטורי וערכי. "מדובר באחד מאתרי הזוועה והזיכרון הקריטיים של מדינת ישראל, אתר שבעוצמתו ובמשמעותו הוא 'מיקרוקוסמוס' של הטבח שאירע ביישובי עזה ב-7 באוקטובר", נטען בעתירה.

"סיטואציה קורעת לב מכל בחינה"

קהילת כפר עזה מבקשת לכבד את החלטת הרוב ולקדם את הנצחת הנרצחים לצד שיקום הקיבוץ. 69% מהמצביעים תמכו במתווה הכולל העתק מבנים ושימורם, הקמת מתחם מורשת ופארק זיכרון.

מהקיבוץ נמסר כי "הנצחת הנרצחים והנופלים עומדת בלב העשייה שלנו, לצד המחויבות לאפשר לקהילה לחזור הביתה, להשתקם ולצמוח מחדש".

המתחם מתוכנן בסמוך לבית העלמין ולכביש 232, והוא מתוכנן להציג את סיפור אירועי ה-7 באוקטובר כמכלול היסטורי וקהילתי. הוא ישלב מבני עדות מקוריים, מרכז מורשת והנצחה, תערוכות ופעילות חינוכית.

על-פי הקיבוץ, מיקומו של המתחם בסמוך לכביש 232 נועד לאפשר גישה נוחה לציבור הרחב ולהפוך את המקום לאתר הפתוח למבקרים. בשטח המקורי של השכונה ישנו תכנון להקמת פארק זיכרון שינציח את הנרצחים והנופלים.

השופטים ימסרו את החלטתם במועד מאוחר. בתום הדיון אמרה השופטת וילנר כי מדובר "בסיטואציה קורעת לב מכל בחינה. ההכרעה בסוגיה תהיה שיפוטית".

עו"ד דן חי, המייצג את העותרים, מסר בתום הדיון: "הדיון שהתקיים היום הוא שלב חשוב במאבקן של המשפחות להבטיח שקולן יישמע ושזכר יקיריהן לא יימחק יחד עם שרידי השכונה שבה נרצחו. שכונת 'דור צעיר' בכפר עזה אינה רק מתחם של מבנים, אלא מהווה בתי עדות לאחד האירועים הקשים בתולדות מדינת ישראל, מקום בעל משמעות היסטורית, לאומית ואנושית עמוקה. המשפחות אינן מבקשות לעצור את שיקומו של כפר עזה, אלא להבטיח שהשיקום לא יבוא על חשבון הזיכרון וההנצחה".