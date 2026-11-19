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בזכות עליית מחירי הנפט: אנרג'יאן רושמת רווח שיא ברבעון האחרון

רווחי אנרג'יאן ישראל זינקו ל-161 מיליון דולר ברבעון שיא, חרף ירידה קלה בהפקת הגז ואי-יצוא לשווקים זרים ● הזינוק של 94% ברווחי הנפט באסדת כריש, לצד מחירי הנפט הגבוהים במלחמה מול איראן, עשו את ההבדל

אנרג'יאן ישראל, חברת הבת של אנרג'יאן העולמית המחזיקה במאגרי הגז כריש ותנין בחופי הים התיכון, רושמת רבעון שיא. בכך היא מצטרפת גם למאגרי הגז הגדולים יותר לוויתן ותמר שרשמו אף הם רבעון שיא. אך לגבי אנרג'יאן, מדובר בתוצאה מפתיעה יותר, שכן היא לא מייצאת גז כמו תמר ולוויתן. זה התרחש מכיוון שהפקת הנפט של מאגר כריש עלתה יחד עם העליה במחיר הנפט.

מאגרי גז מפיקים לא רק גז, אלא גם נוזלים - סוג של נפט בשם קודנסנט שלא כבול בחוזי הגז הרגילים שאותו ניתן לייצא בשוק החופשי. בחודש יולי, אנרג'יאן סיימה להתקין מערך טיפול בנוזלים שהותקן על האסדה, מה שאפשר עליה של 11% בהפקת הנפט. יחד עם העליה המשמעותית במחיר הנפט בשנה האחרונה עקב המלחמה עם איראן וסגירת מצר הורמוז, הרווח ממכירת נפט כמעט והכפיל את עצמו (עלה ב-94%). למעשה, הרווח כל כך גדל, שגידור הנפט שאנרג'יאן רכשה הביא להפסדים קלים של 4.2 מיליון דולר.

הכנסות אנרג'יאן עלו מ-363 מיליון דולר ל-433 מיליון דולר. עלויות ההפעלה נשארו פחות או יותר זהות, מה שהיתרגם לזינוק משמעותי ברווח: מ-106 מיליון דולר ל-161 מיליון דולר. זאת למרות שהפקת הגז דווקא נחלשה במעט ברבעון האחרון. מחיר הגז עצמו לא השתנה כלל, מכיוון שאנרג'יאן כבולה בחוזים ארוכי טווח שמופנים במלואם לתחנות הכוח בשוק המקומי. המדינה הרוויחה מההיטל על הגז וממס על הרווחים 125 מיליון דולר. יחד עם הכנסות המדינה הצפויות ממאגרי הגז לוויתן (כ-200 מיליון דולר) ותמר (כ-300 מיליון דולר), המדינה צפויה לגרוף הכנסות של 625 מיליון דולר (כ-2 מיליארד שקל) ממאגרי הגז ברבעון הנוכחי.

אירוע משמעותי שאנרג'יאן מדווחת עליו ברבעון האחרון הוא חתימה על הסכם אספקת גז לתחנת הכוח שורק, שאף סגרה פיננסית לאחרונה ותוקם בסמוך למתקן טיהור השפכים שורק. בנוסף, אנרג'יאן מתכננת להיכנס בעצמה ליצוא גז למצרים ומשקיעה בצינור ניצנה שיתחבר לשם, יחד עם פיתוח של מאגר "קטלן" החדש שיספק את הגז הנדרש לכך.

עידן ארץ