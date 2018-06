ליאו ברנט עם פינליסט בקאן בקטגוריית שילוט חוצות

למרות האיסור של פובליסיס העולמית להשתתף בתחרויות פרסום השנה, מצליח משרד הפרסום הישראלי בקבוצה, ליאו ברנט, לקבל פיינליסט בקטגוריית שילוט החוצות של פסטיבל קאן - תחרות הפרסום שנחשבת לאלימפיאדה של ענף הפרסום. ההישג של המשרד בולט במיוחד לאור העובדה ששילוט החוצות זה הקטגוריה שבה הוגשו השנה הכי הרבה עבודות - 2,620 עבודות מתוכם נבחרו 180 פיינליסטים. המועמדות היא עבור העבודה people not symbols, שיצר ליאו ברנט עבור עמותת נגישות ישראל במסגרתו צולמו על שלטי תנועה נכים בשר ודם במקום הסמלים הרגילים.

בתחרות קאן לפני שנה הכריז ארתור סעדון, יו"ר קבוצת פיבליסיס, שכדי לממן את פרויקט הבינה המלכותית של הקבוצה "מרסל", יאסר על כל חברות הפרסום של הקבוצה להשתתף בתחרויות פרסום. זאת במטרה לחסוך את עלויות הגשת עבודות שמגיעות למיליוני דולרים. עם זאת האיסור לא חל על הלקוחות עצמם במידה והם רוצים לשאת בעלויות. שני לקוחות של ליאו ברנט ישראל (שנמצא בשליטה המלאה של פובליסיס) בחרו להגיש העבודות והתוצאה: 11 הגשות - 8 לעבודה של נגישות ישראל (כל עבודה ניתן להגיש למספר קטגוריות) ו-3 לעבודה שנעשתה לסמסונג (חבילת האימוץ).

מדובר בהישג משמעותי לאדם פולצ'ק ועמי אלוש, שלקחו את מושכות הניהול של המשרד לפני כשנתיים, וזאת השנה השנייה ברציפות שתחת ניהולם המשרד מביא לתוצאות: ב-2017 היה ליאו ברנט המשרד היחיד שזכה באריה בתחרות.

תחרות הפרסום בקאן תתפרס השנה על פני 5 ימים ובמסגרתה הוגשו השנה כ-130 עבודות של משרדים מישראל. עד עתה נשפטו ודורגו כ-40 עבודות מה שאומר שיש עדין סיכויי למועמדויות ישראליות נוספות. המשרדים הישראלים שהגישו עבודות הם מקאן, אדלר חומסקי, מדיה קום (חברת המדיה של אדלר חומסקי), גיתם, שמעוני פינקלשטיין, m&c סאצ'י ו- no no no yes.

עקבו אחרינו ברשתות אינסטגרם טוויטר פייסבוק