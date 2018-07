יוטיוב מתנצלת בפני יוצרים להט"בים: "אכזבנו את הקהילה"

בעקבות תלונות של משתמשים, יוטיוב מתנצלת על הבעיות איתן התמודדו יוצרי תוכן להט"בים לאחרונה בפלטפורמה. הסוגיות שהעלו יוצרים מהקהילה נוגעות למדיניות הפרסום והתשלום של יוטיוב ליוצרים. במספר ציוצים בטוויטר, יוטיוב הצהירה כי "אכזבנו את הקהילה הלהט"בית בשל פרסומות לא ראויות ובשל דרכי האכיפה של מדיניות התשלום שלנו. אנחנו לוקחים את הדאגות שהבעתם ברצינות ונשפר את המקומות בהם יהיה בכך צורך".

But we’ve also had issues where we let the LGBTQ community down-inappropriate ads and concerns about how we’re enforcing our monetization policy. We're sorry and we want to do better. 2/4