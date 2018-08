הכלכלה הטורקית חוטפת מכה אחר מכה בשבועות האחרונים. הלירה הטורקית צנחה במעל ל-40% מול הדולר בשנה האחרונה, דירוגי האג"ח יורדים, הבורסה מתנדנדת, היחסים עם ארה"ב מתוחים וברקע יש גם את הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, שמנסה לשכנע את עמו שהכל זו קונספירציה אחת גדולה של אויבי המדינה. אבל איך נראים חיי היומיום בטורקיה? "גלובס" מציג יומן תמונות מיוחד.

הלירה הטורקית ידעה שבועות רגועים יותר. ביום שישי, לפני שבוע, צנחה הלירה בכ-20% אחרי שנשיא ארה"ב הכריז על הטלת מכסים על פלדה ומתכת, בשל סירובה של טורקיה לשחרר כומר אמריקאי. בשבוע החולף היה נראה כי הלירה התחילה להתייצב עם עליות קלות, אך אתמול היא חזרה לירידות לאחר אזהרת ארה"ב שאנקרה צריכה לצפות לסנקציות נוספות אם לא תשחרר את הכומר. בינתיים, בטורקיה ניתן למצוא שלטים שמזכירים להמון מה באמת חשוב.

שלט בכניסה לקפה באנקרה: "אתם יכולים לחיות בלי כסף, אבל אתם לא יכולים לחיות בלי אומה. תמכרו את הדולרים שלכם. תבואו עם הקבלה, האוכל והשתייה עלינו".

חברת הדירוג S&P הורידה אתמול את דירוג החוב של טורקיה, שכבר מוגדר כאג"ח זבל, ופרסמה תחזיות כי בארבעת החודשים הקרובים האינפלציה צפויה לזנק ל-22%. לפי אל-ג'זירה, מחירי המזון הוכפלו בשבוע האחרון. במקביל, הרשת הערבית מדווחת כי לפי העיתונים המקומיים, מחירי הרכבים זינקו ב-50% בשבוע אחד ואילו מחירי הטלפונים הסלולריים עלו ב-20% בתוך 48 שעות. בשבוע הקרוב הטורקים צפויים לחגוג את חג הקורבן, שמאופיין בארוחות מפוארות והוצאות כספיות רבות. המשבר הכלכלי עלול לפגוע בשמחה.

חלק מהטורקים ממשיכים להראות סולידריות עם השלטון. כך, בין המוחים אפשר למצוא נגנים, נהגי מוניות, שדרושים שאובר תעזוב את המדינה, ואפילו טורקים שמנפצים אייפונים כתמיכה בנשיא ארדואן.

Shooting Iphone in Turkey as protest to US goods 🙂 pic.twitter.com/8fOoKtNxVP