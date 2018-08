הישראלית ששווה מיליארד דולר בארה"ב: Fiverr נערכת להנפקה

חברת Fiverr הישראלית נערכת להנפקת מניות בבורסת נאסד"ק בניו יורק לפי שווי של כמיליארד דולר. החברה פיתחה את זירת המסחר הבינלאומית לפרילנסרים המובילה, ולאחרונה הרחיבה אותה למערכת לחברות ואנשי מקצוע. עד כה גייסה החברה 110 מיליון דולר.

בראיון ל"גלובס" שנערך לאחרונה אמר מנכ"ל פייבר מיכה קאופמן כי החברה בוחנת את האפשרות להנפקה: "אנחנו ללא ספק חברה שהנפקה נמצאת בתפריט האופציות שלה, וכמו כל חברה אחרת השאלה אם להישאר פרטיים או להפוך לציבוריים קיימת. כרגע הפוקוס הוא על צמיחה כמה שיותר מהירה".

פלטפורמת הפרילנסרים פייבר, לצד המתחרות Upwork ו-Freelancer.com, מובילה שוק שבו מתמודדות עוד עשרות חברות. החברה שהוקמה ב-2000 רשמה צמיחה מרשימה עם מיליוני פרילנסרים, המציעים מדי יום 7,500 הצעות חדשות לעבודות שהם יכולים לבצע, ומבצעים יותר ממיליון עסקאות בחודש.

את פייבר הקים קאופמן עם שי וינינגר, שעזב ב-2014 כדי להקים את חברת הביטוח הווירטואלית למונייד. "הסתכלנו על השוק הזה בסוף 2009, והבנו שהפוטנציאל אדיר כי רוב פעילות הפרילנסינג היתה אופליין", אומר קאופמן. "רק 2% מהפעילות היתה אונליין, ומדובר בשוק של כמעט טריליון וחצי דולר בשנה רק בארה"ב. היום זה 3%".

בתחילת השנה העלתה פייבר קמפיין בארה"ב בהשקעה של מיליוני דולרים, תחת הסלוגן "The Year of Do". הקמפיין הוא המשך לקמפיין מהשנה שעברה תחת המסר "In Doers We Trust". המסרים של הקמפיין עוררו ביקורת חריפה בניו יורקר, בגלל מסרים כמו אלה שהופיעו באחת המודעות: "את שותה קפה לצהריים, את מתמידה עם מה שאת עושה. מחסור בשינה הוא הסם שאת בוחרת. את עשויה להיות Doer".

בחברה סירבו להגיב לידיעה.

