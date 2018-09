הפנים החדשות של נייקי: הספורטאי שחולל סערה בעת ההמנון

קולין קאפרניק - הקוורטרבק מליגת הכדורגל הארצית של ארה"ב (NFL) שהוביל את מחאות השחקנים במהלך שירת ההמנון הלאומי - יופיע במסע פרסומת חדש של נייקי, בשיתוף-פעולה בין אחת השותפות העסקיות הגדולות ביותר של NFL וכוכב שנוי במחלוקת שמעורב במאבק משפטי מתוקשר נגד NFL.

קאפרניק, לשעבר הקוורטרבק של San Francisco 49ers, חשף אתמול (ב') בציוץ טוויטר את השתתפותו בקמפיין הפרסום. אתר הטוויטר התאגידי של נייקי ריטווט את הציוץ של קאפרניק. מקור יודע דבר אמר כי קאפרניק ישתתף בקמפיין מחודש של נייקי בסגנון Just do It, וכי פניו יופיעו בפרסומות ועל לוחות פרסום חוצות.

"תאמינו במשהו, אפילו אם פירושו של דבר הוא להקריב הכול. #JustDoIt", כתב קאפרניק. הציוץ הכיל גם תמונה בשחור-לבן של פניו עם המלים: "תאמינו במשהו. אפילו אם פירושו של דבר הוא להקריב הכול".

אחת מדוברות נייקי כתבה באימייל שקאפרניק "הוא אחד הספורטאים" שיופיעו בקמפיין "Just Do It", שיום השנה ה-30 שלו יחול בשנה הנוכחית. "הקמפיין הזה יכלול את הספורטאים מעוררי ההשראה ביותר בעולם הספורט - ספורטאים שניסו להגשים חלומות מטורפים, ללא קשר למכשולים או לתוצאה", הוסיפה הדוברת.

קאפרניק הוא הדמות המפלגת ביותר ב-NFL. הוא לא הוחתם על חוזה ממארס 2017, והוא נמנה עם מנהיגי מחאת השחקנים במהלך שירת ההמנון הלאומי, במהלך שנועד למשוך תשומת-לב לעוולות גזעניות ואי-השוויון החברתי. קאפרניק הגיש תלונה נגד NFL, שבה טען כי נפל קורבן לסחיטה.

נייקי היא אחת השותפות הגדולות ביותר של NFL, שעל-פי דיווחים יש לה עסקת ביגוד בסך מיליארד דולר עם יצרנית בגדי הספורט הרשמית שלה. הקמפיין יושק כמה חודשים לאחר שנייקי חידשה את שותפותה עם NFL. עד למועד פרסום הכתבה NFL לא מסרה תגובתה.

קאפרניק חתם על חוזה עם נייקי כשהיה שחקן חדש ומבטיח בקבוצת 49ers, שאותה הוביל בעבר ברציפות למשחקי הגמר, כולל הסופרבול. אך עקב פציעות, וכן עקב היעדרותו מ-NFL בעונה האחרונה, הוא לא השתתף בקמפיינים של נייקי ולא פרסם מוצרים מובילים.

כעת יש לקאפרניק חוזה רב-שנתי חדש עם נייקי, לדברי מקור שמעורה במשא-ומתן, שציין כי קאפרניק יהיה אחד המשתתפים בקמפיין "Just Do It". המקום תיאר את ההסכם כעסקה "הטובה ביותר" לשחקני פוטבול.

"הצוות של נייקי הכיר בכך שלמרות הקשרים של נייקי ל-NFL, הם רוצים להיות בעלי מודעות חברתית ואותנטיים בהתאם לרוח הסיסמה 'Just Do It'", אמר המקור. "קולין התאים לזה באופן אידיאלי, ואף אחד אחר לא מייצג את זה כמוהו".

דוברת נייקי אמרה כי תיאור זה של החלטת החברה "אינו מדויק", וכי "לנייקי יש קשרים ממושכים עם NFL, והיא עובדת באופן בלעדי עם NFL על כל הקמפיינים שבהם נעשה שימוש בשחקנים בהווה. קולין אינו מועסק כעת בקבוצה של NFL, ואין לו שום מחויבות חוזית ל-NFL".

בחודשים האחרונים מתמודדת נייקי עם השלכותיה של שערוריה פנימית, שבעקבותיה עזבו את החברה יותר מ-10 מנהלים בעקבות תלונות על התנהגות לא הולמת במקום העבודה. בחודש שעבר הגישו שתי עובדות לשעבר בנייקי תביעה משפטית בגין אפליה מגדרית לכאורה, כולל תיאורים מפורטים של הטרדה מינית. נייקי אמרה בתגובה כי היא "מתנגדת לאפליה מכל סוג שהוא", וכי "יש לה כבר מזמן מחויבות לגיוון והכללה".

