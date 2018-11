הסנקציות מגיעות: הציוץ של טראמפ שהכעיס את יוצרי "משחקי הכס"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא מסתיר את חיבתו לרשת החברתית טוויטר. הנשיא נוהג לצייץ את כל העולה על רוחו - ביקורות על אישים, מדינות או גופים; רמזים מפורשים על תכניותיו לעתיד; והבטחות או איומים, לפי שיקול דעתו וללא רסן.

היום (ו') פרסם טראמפ בציוץ חריג מהרגיל כרזה עליה מתנוססת דמותו הלבושה בחליפה, הוא מביט הצידה במבט נחוש, והכיתוב המלווה את הכרזה הוא "הסנקציות מגיעות - 5 בנובמבר".

אם למישהו הביטוי נשמע מוכר, הרי שהציטוט דומה באופן חשוד למשפט המזוהה עם הסדרה "משחקי הכס" - "החורף מגיע" (Winter is Coming).

חברת HBO המפיקה את הסדרה הפופולרית הגיבה בזריזות בציוץ משלה: "היינו מעדיפים כי לא יעשו שימוש בסימן המסחרי שלנו למטרות פוליטיות".

HBO responds to Trump's "Game of Thrones" tweet: We "would prefer our trademark not be misappropriated for political purposes." https://t.co/XouiRdBV2L