זינוק חד בליש"ט על רקע דיווח בנוגע להקמת אזור סחר חופשי בגבול האירי

שער הליש"ט מזנק בחדות מול הדולר כעת, על רקע הדיווח באתר בלומברג שלפיו האיחוד האירופי ובריטניה "נחושים" להחליף את הגבול באירלנד באזור סחר חופשי.

ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, תחזור מבריסל בשבת הקרובה כדי לנסות לקדם את הסכם יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי, לאחר הדרמה בשבוע שעבר שבה שבעה שרים מממשלתה סירבו לחתום על ההסכם שגובש ופרשו מהממשלה.

הליש"ט מזנקת ב-1% ונסחרת כעת סביב 1.291 דולרים; האירו עולה 0.2% ונסחר סביב 1.140 דולרים; הין היפני משיל 0.1% סביב 112.9 דולרים/

במסחר מול השקל, הדולר יורד 0.17% ל-3.736 שקלים; ואילו האירו משיל 0.1% ל-4.261 שקלים.

סוגיית הגבול עם אירלנד עמדה בלב המחלוקת בין הצדדים שרוצים להימנע מ"גבול קשיח" בין המדינות. ממשלתה של תרזה מיי היא ממשלת מיעוט בפרלמנט (הבית התחתון), ורבים במפלגתה השמרנית מתנגדים להסכם, מה שאומר שהיא תזדקק לתמיכת חברי פרלמנט מהאופוזיציה.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.