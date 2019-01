עוד אישה נושפת בעורפו של טראמפ: קמאלה האריס תתמודד ב-2020

הכוכבת העולה במפלגה הדמוקרטית בארה"ב ואחת המבקרות הבולטות ביותר של הנשיא טראמפ, הסנטורית קמאלה האריס מקליפורניה, השיקה היום את הקמפיין שלה לבית הלבן בשנת 2020 בהופעה רשמית בתוכנית Good Morning America ברשת ABC.

האריס בת ה-54, בתם של מהגרים מג'מייקה והודו, נכנסת למירוץ לנשיאות ארה"ב עם יתרון פוטנציאלי של להיות המועמדת הדמוקרטית הבולטת ביותר בקרב המצביעים של המחנה בקבוצות מיעוט שונות - מהגרים, נשים וצעירים לדוגמה.

"בואו נעשה את זה יחד, בואו ניקח את העתיד שלנו בחזרה. בשבילנו, בשביל ילדנו ובשביל המדינה שלנו", אמרה האריס בוידאו שסיים את תוכנית הבוקר של ABC.

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p