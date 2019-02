175 אלף דולר עבור שניית שידור: אלו הן הפרסומות הכי שוות מהסופרבול השנה

הסופרבול, שיתקיים הלילה, הוא לא רק אירוע הספורט הגדול ביותר בארה"ב, אלא גם אחד מאירועי השיא של שוק הפרסום.

בשנה שעברה צפו במשחק, ששודר ברשת "NBC", כ-103.4 מיליון אמריקאים, לפי נתוני "Statista". המשמעות של קהל צופים גדול כל כך היא הרבה לקוחות אפשריים למוצרים שרוצים למכור, כך שמדי שנה המפרסמים עובדים קשה מאוד כדי להפיק פרסומות שישארו בתודעה גם שבועות אחרי. ובהתאם, משבצת השידור הנכספת הזו עולה הרבה מאוד כסף. לפי "CNBC", עלות של 30 שניות שידור תעמוד השנה על כ-5.25 מיליון דולר - 175 אלף דולר לשנייה. במהלך המשחקים הרגילים של ליגת הפוטבול (NFL), משבצת שידור לפרסומות באורך 30 שניות עולות 625 אלף דולר בלבד. סך עלות הפרסום ב"NBC" בשנה שעברה הגיע ל-482 מיליון דולר. השנה ישודר המשחק ברשת "CBS".

אלו הן הפרסומות המעניינות והמרגשות ביותר שישודרו הלילה בסופרבול:

1. אמזון הביאה את הריסון פורד

השנה אמזון רכשה 2:30 דקות פרסום בסופרבול. הפרסומת הראשונה, שנמשכת דקה וחצי, מראה צד אחר של ענקית הקמעונאות, כזה שבו לא כל דבר שהיא עושה הופך להצלחה מסחררת. איפה החידושים של אמזון פחות עובדים? למשל, כשהיא משלבת את העוזרת האישית אלקסה במברשת השיניים של פורסט ויטאקר או מעניקה לכלב של הריסון פורד קולר משולב עם אלקסה. זו כבר הפעם הרביעית ברציפות שאמזון בוחרת לקדם את אלקסה.

הפרסומת השנייה של אמזון היא טיזר לסדרה החדשה שלה "Hanna". ההשתתפות של אמזון בסופרבול היא חלק ממהלך רחב יותר, שבו אמזון מגדילה את הנוכחות שלה בשוק הפרסום בטלוויזיה. כך, לפי "הוול סטריט ג'ורנל", הוצאות הפרסום שלה בטלוויזיה זינקו כמעט ב-60% בשנה שעברה ועמדו על 679.1 מיליון דולר - פי שניים לעומת 2015.

2. העתיד לפי אאודי

יצרנית הרכבים אאודי משתתפת השנה בפעם העשירית בפסטיבל הפרסומות של הסופרבול. בתשדיר, שאורך כדקה, מתמקדת אאודי בדגמים החשמליים החדשים שלה ומבטיחה כי עד 2025 שליש מכלי הרכב שלה יפעלו על חשמל.

שתי יצרניות רכב נוספות שישדרו פרסומות בסופרבול הן הונדאי ומרצדס-בנץ.

3. בבאדוויזר מוכיחים שכל מה צריך זה כלב

חברת המשקאות אנהאוזר-בוש אינבוו רכשה השנה חמש וחצי דקות שידור בסופרבול - ההוצאה הכספית הגדולה ביותר של החברה בסופרבול אי פעם. במהלך המשחק ישודרו שמונה פרסומות של מותגי החברה, בהם מותגי הבירה באדוויזר, סטלה ארטואה (שהחזירו לחיינו את קארי בראדשו ו-The Dude) ו-Michelob ULTRA והמשקה האלכוהולי Bon & Viv Spiked Seltzer.

4. Wix מציגה את הפיצ'רים החדשים שלה

חברת האינטרנט הישראלית Wix תעלה הערב פרסומות בסופרבול בפעם החמישית ברציפות, כאשר הפעם תשודר פרסומת בת 30 שניות ברבע השלישי של המשחק. בפרסומת תככב קרלי קלוס, דוגמנית ויזמית אמריקאית-יהודייה. בשנים קודמות כיכבו בפרסומות של Wix בסופרבול כוכבי עבר של ליגת ה-NFL, דמויות הסרט "קונג פו פנדה", גל גדות וג'ייסון סטייטהאם, ושני כוכבי אינטרנט - Rhett&Link.

במהלך הפרסומת מוצגת קלוס המעדכנת את האתר האישי שלה, ומציגה מספר פיצ'רים מקצועיים ש-Wix מציעה, בין היתר Wix Pro Gallery ו-SEO Wiz. "אנחנו אוהבים את ההשפעה, ההתרגשות ואת הקהל המגוון והרחב שהסופרבול מביא איתו ואנחנו בטוחים שזה ממשיך ליצור תהודה גם בקרב הקהל שלנו", אמר עומר שי, סמנכ"ל השיווק של Wix. "הקמפיינים שלנו הם תמיד שילוב של מוצר, אישיות ונרטיב עבור הלקוחות שלנו. החזון שלנו עובד טוב בערוצים השונים ולכן היה לנו קל לקחת את הקריאייטיב הדיגיטלי שלנו ולעשות לו אופטימיזציה למשחק הגדול על המסך הגדול. אנחנו נרגשים לחזור לסופרבול פעם נוספת".

5. Bumble שומרת את הכדור במגרש שלה

אפליקציית ההיכרויות Bumble, שבה לנשים יש את זכות הבחירה הראשונה, משתמשת בהעצמה נשית כדי להרחיב את מספר המשתמשים בה. זו הפרסומת הראשונה של האפליקציה בסופרבול והיא חלק מקמפיין נרחב יותר בכיכובה של שחקנית הטניס סרינה ויליאמס - "The Ball Is in Her Court" ("הכדור במגרש שלה"). בראיון עם המגזין "PEOPLE" אמרה ויליאמס כי "זה חשוב לנצל הזדמנויות. בסופו של דבר הכל מסתכם בלעשות את הצעד הראשון, לא רק באהבה, אלא גם בחיים בכלליות. ואי אפשר לעשות את הצעד הראשון אלא אם הולכים על זה. את מחליטה שאת עושה את זה. ובשבילי זה חשוב מאוד". תהליך ההפקה והצילום של הפרסומת לקח שישה שבועות בלבד.

גם יצרנית הרכב טיוטה החליטה להציב במרכז הפרסומת שלה אישה. הפרסומת מתמקדת בשחקנית הפוטבול טוני האריס וכל המוסכמות שהצליחה לשבור. האריס מתכננת להיות האישה הראשונה שתשחק בליגת הפוטובול של NFL.

6. בקולגייט לא מאמינים במרחב אישי

השחקן לוק וילסון מכבב בפרסומת של משחת השיניים קולגייט, שעשויה להיות מלחיצה למדי לאנשים ששומרים על המרחב האישי שלהם בקנאות. "מעולם לא עשיתי פרסומת לסופרבול", אמר וילסון בראיון ל"Fox News". "זה נראה לי די מרגש, אתה יודע איך זה עם הפרסומות האלו עכשיו. כשגדלתי הייתה אולי פרסומת אחת או שתיים שעשו מהן עניין גדול. אין ספק שאת הפרסומת הזו יראו יותר אנשים מאשר האנשים שראו את הסרטים שעשיתי. אז כן זה מרגש, אבל הייתי משקר אם הייתי אומר שזה לא מורט עצבים".

7. דוריטוס נותנים טוויסט לניינטיז

בפרסומת של דוריטוס הבקסטריט בויז נפגשים על מסך אחד עם צ'אנס הראפר. הקונספט פשוט: דוריטוס לוקחים את הטעם המקורי שלהם ונותנים לו טוויסט חריף, ואילו צ'אנס לוקח את הלהיט של הבקסטריט בויז משנות ה-90 ("I Want It That Way") ונותן לו גרסה עדכנית יותר.

גם ב-M&Ms השתמשו בסלבס (הם בחרו בכריסטינה אפלגייט) כדי לקדם מוצר חדש, ואילו בפרינגלס נעזרו בעוזרת וירטואלית שנקלעה למשבר קיומי.

8. מיקרוסופט מרגשת

הפרסומת המרגשת של מיקרוסופט מדגישה את הכוח של הטכנולוגיה בשיפור חיי היומיום של אנשים עם נכויות. במקרה הזה, מדובר בילדים שיכולים לשחק במשחקי וידיאו בצורה נוחה בעזרת שלט חדש ומותאם (Adaptive Controller) לקונסולת המשחקים XBOX. המסר של הפרסומת הוא פשוט: "כשכולם משחקים, כולנו מנצחים".

9. סלבס בכל מקום

כפי שניתן לנחש מהפרסומות שהוצגו עד כה, חלק גדול מקידום המוצרים הוא שימוש במגוון רחב מאוד של מפורסמים כי לפעמים כל מה שצריך זה את האדם הנכון שאומר את השורה הנכונה מול מאות מיליוני צופים. כך, בפרסומת של פפסי ניתן למצוא את השחקן סטיב קארל, הראפרית קארדי בי והראפר ליל ג'ון. בפרסומת של מוצרי הטיפוח Olay מככבת השחקנית שרה מישל גלר ובמותג הבוטנים Planters בחרו בצ'ארלי שין.

