וושינגטון: סנאטורים דמוקרטים תומכי נתניהו מגיבים בחומרה להסכם עם עוצמה יהודית

בוושינגטון די.סי. ממשיכות להיערם תגובות קשות להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו לייצר ברית פוליטית חוצת מפלגות עם עוצמה לישראל והמאמצים המשמעותיים שלו להכניס שני חברי כנסת, מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר, לכנסת ה-21.

שני סנאטורים דמוקרטים בכירים, מראשי ועדת יחסי החוץ של הסנאט, החיוניים לישראל בבחינת תמיכתם במדינה, אמרו בימים האחרונים לאתר אל-מוניטור כי להחלטת נתניהו יש משמעות מעבר לדיל הפוליטי.

הסנאטור בוב מננדז, הדמוקרט הבכיר בוועדת יחסי החוץ בתקופת ההצבעה על הסכם הגרעין עם איראן ומי שהיה המתנגד הנחרץ ביותר נגד הנשיא אובמה בנושא הזה וצידד בנתניהו בכל מהלכיו, אמר כי "המציאות היא שהמפלגה אשר נתניהו התחבר עמה מנוגדת לערכים האמריקאים. מאחר שארה"ב ממלאת תפקיד כה מרכזי בתמיכה במדינת ישראל, צריך לתהות איך אפשר בסופו של דבר לתמוך בחיבור הזה", אמר מננדז.

גם הסנאטור בן קארדין, גם הוא דמוקרט וחבר בכיר בוועדת יחסי החוץ של הסנאט, אמר: "זוהי קואליציה שעורייתית, ואני חושב שהעמדה שהביעו איפא"ק ביטאה את השקפתם של רוב האנשים שאני מכיר". לדבריו, "אנחנו לא מתערבים בבחירות של מדינות אחרות, אבל זה נוגע לדברים שהם מעבר לבחירות".

במפלגה הדמוקרטית, מננדז וקארדין אינם הראשונים להתבטא נגד נתניהו בשבוע האחרון. קדמו להם שתי הסנאטוריות המועמדות לנשיאות מטעם המפלגה ב-2020. הסנאטורית איימי קלובצ'אר אמרה לפני כמה ימים כי "זה לא תקין ולכן זוכה לגינויים", תוך שהיא מצטטת את הוועד היהודי אמריקאי, הארגון היהודי הוותיק שהגינוי שלו עורר הדים לפני כשבוע.

ביום שישי התבטאה בחריפות גם הסנאטורית אליזבת וורן נגד נתניהו. "קודם הוא מאמץ את קיצוניי הימין, ועכשיו החשדות של פגיעה בעיתונות חופשית וקבלת שוחד. ההאשמות נגד נתניהו הן חמורות ויורדות לתוך עומק התפקוד של הדמוקרטיה", היא צייצה.

