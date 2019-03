מי באו לשמוע טיפים להשקעות ממומחה בנקאות באנדורה?

זמן קצר לאחר שעזרא עטר, רוני נפתלי ומיקו גילת מכרו "במכה אחת" את מניותיהם בבית ההשקעות סיגמא (14.5%) לידי בעלת השליטה אנדבנק מאנדורה, התקיים לפני ימים אחדים אירוע הגאלה של סיגמא מקבוצת אנדבנק, שהיה כולו בסימן ניהול השקעות גלובליות. על-פי הודעת בית ההשקעות "הגיעו לאירוע כ-200 בכירים ממערכת הבנקאות, שוק ההון, אנשי עסקים, חברות ניהול עושר, וסוכנויות פיננסיות גדולות". בגאלה, שהתקיימה במתחם LABS בתל אביב, השתתף גם אורח מחו"ל - אלכס פוסטה, הכלכלן הראשי של אנדבנק שדיבר במקום על שווקים בינלאומיים פורצי דרך ונתן טיפים לאפיקי השקעה בשנה הבאה.

בסיגמא מפרטים כי "בין הבכירים שהגיעו היו: מאיר אוזן, בעלי ויו"ר מח אחזקות לשעבר, מייסד ובעלי קבוצת הביטוח שקל; אריק שור, יו"ר מעברות ולשעבר מנכ"ל תנובה; יצחק מלאך, לשעבר משנה למנכ"ל בנק לאומי; דרור נגל, מנכ"ל אזורים הפורש; איש העסקים חמי אלמוג; דני חן, לשעבר בכיר בכיל; אלברטו גרפונקל, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים שוויץ וכיום נציג אנדבנק בישראל; עזרא עטר, יו"ר סיגמא בית השקעות, עד לאחרונה בעל המניות בסיגמא; פרופ' דן גלאי, מייסד סיגמא בית השקעות; יאיר שני, מנכ"ל בית ההשקעות; אייל צבי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי; והעיתונאי אודי סגל".

אגב צבי, הוא מונה לסמנכ"ל השיווק והפיתוח עסקי של סיגמא בית השקעות, שם הוא כיהן עד לאחרונה כמנכ"ל החברה הבת סיגמא תכנון פיננסי. במסגרת תפקידו החדש צבי ינהל את השיווק בבית ההשקעות וכן את ערוצי ההפצה החיצוניים בחברה, מלבד שיווק קרנות הנאמנות. בעברו ביצע צבי מספר תפקידי ניהול מכירות בחברת מנורה מבטחים, וכן ניהל את מערך הסוכנים והמפיצים בבית ההשקעות פריזמה. את צבי מחליף בסיגמא תכנון פיננסי יונאל דבש.

סיגמא נרכשה על ידי בנק ההשקעות אנדבנק מאנדורה לפני כ-3 שנים, החברה מנהלת כ-10 מליארד שקל, באמצעות 4 חברות: סיגמא קרנות נאמנות, סיגמא ניהול תיקים, סיגמא תכנון פיננסי וסיגמא ניהול עושר.

גם באו"ם יודעים: כיצד משפיעים על המוטיבציה לאחר חופשת לידה?

יום האישה כבר חלף, אבל המסרים שלו המשיכו לעבור גם בשבוע שעבר באו"ם. במסגרת ועידת האו"ם למעמד האישה, יזמה ממשלת ישראל בשיתוף עם ארגון פרלמנט 51 (לקידום שוויון הזדמנויות לנשים במקום העבודה) משלחת של בכירות ובכירים. במסגרת זו, נערך בשבוע שעבר אירוע תחת הכותרת "תפקידו של המגזר הפרטי בשילוב נשים" אותו הובילה המשלחת הישראלית. את דברי הפתיחה במקום נשאה גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי.

עוד נכחו: דניאל אופק ולירי הלפרין, מייסדות פרלמנט 51; ענבל לביא יצחקי, מנכ"לית קבוצת וובפאלס, לשיווק דיגיטלי מבוסס ביצועים; רו"ח לינור דלומי, ראש חטיבת ניהול סיכונים בדלויט וחברה בשדולת הנשים; עינת בן משה, יועצת בכירה בדלויט; סקוט בת', ראש גיוון והכללה בחברת Intuit; ד"ר מזל שאול, מנכ"לית We Power; סיגל בר-און, יו"ר משותף בתשלובת ד"ר פישר; וראאד קוואג'ה, סמנכ"ל בכיר בחברת Even Financial.

במסגרת האירוע אמרה לביא כי "קבוצת וובפאלס גדלה לכ-400 עובדים והגדילה את הכנסותיה פי 7 בחמש השנים האחרונות, בזכות טכנולוגיה שפותחה בישראל. אבל ההישג שבו אני גאה יותר מכל הוא ש-50% מכוח העבודה שלנו בקבוצה מורכב מנשים, ו-67% מההנהלה הבכירה הם נשים". לדבריה, התמהיל הזה הוא שמשפיע על ההצלחה של החברה. עוד דיברה לביא (וזכתה למחיאות כפיים) על שיטתה של החברה, בה היא מקדמת נשים בהריון, מה שתורם למוטיבציה לאחר חופשת הלידה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם