אדיר רגב עוזב את קבוצת אדלר-חומסקי

כ-3 שנים לאחר שקבוצת אדלר-חומסקי רכשה את סוכנות הדיגיטל GO אינטראקטיב, מגיע הרומן של הקבוצה עם מייסד הסוכנות אל קיצו: ל"גלובס" נודע כי אדיר רגב, מי שהקים את GO אינטראקטיב, יפרוש מהקבוצה.

אדלר-חומסקי רכשה את GO אינטראקטיב - סוכנות השיווק הדיגיטלי שבבעלות אדיר רגב - כדי לתת מענה לצורך שהיה לה באותה תקופה להשלים פערים אל מול סוכנויות פרסום מתחרות בכל הקשור ליכולות דיגיטליות. בין הצדדים קיימת החלטה עקרונית על ביצוע העסקה, אך החוזה עדיין לא נחתם.

G0 אינטראקטיב הוקמה לפני למעלה מעשור על-ידי אדיר רגב וגלעד נחום. החברה הייתה מזוהה בעיקר כחברת פרפורמנס, אך עם הזמן התרחבה גם לתחומים של הענקת שירותים בתחומי פרסום פרסונלי, רב-ערוצי, מבוסס תוכן, Data וקהלים.

שנה לפני המכירה פרש נחום, ולחברה מונה מנכ"ל מקצועי. רגב עצמו לא מגיע מתחומי הניהול והיה מזוהה יותר כטאלנט של העולם החדש. נראה כי הוא החל לחוש את תקרת הזכוכית של חברות מסוג זה - בין היתר כתוצאה מכך שמשרדי הפרסום המסורתיים, שפיגרו בארץ מאוד בהבנת עולם השיווק החדש, החלו לעשות צעדים מאסיביים כדי להיכנס אליו.

עד החיבור עם G0 אינטראקטיב עשו באדלר-חומסקי ניסיונות להתחזק בתחום הפרסום הדיגיטלי, אך הם אף פעם לא הלכו עד הסוף מבחינת ההשקעות הנדרשות וההטמעה של הדיסציפלינות בתוך המשרד. רכישת G0 אינטראקטיב הייתה נקודת שינוי. כדי למקסם את הרכישה מוזגו חלק מהיכולות של GO לתוך אדלר-חומסקי בחברה נפרדת הנקראת "GO אינטראקשן" והמנוהלת על-ידי דוד סלמן. במקביל נשאר סניף של GO בנתניה כדי לתת מענה לתקציבים מנוגדי אינטרסים. סניף זה מנוהל על-ידי דובי ספקטור שצמח אצל רגב. רגב עצמו הופקד בשנתיים האחרונות על פיתוח עסקי הדיגיטל והטכנולוגיה של הקבוצה. עתה, כאמור, הוא עוזב את הקבוצה.

