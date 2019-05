הביטקוין מטפס לשיא הכי גבוה עד כה לשנת 2019

נוסח פתיחת מסחר - סקירת המסחר בבורסה בתל-אביב: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

בבורסת יפן הניקיי יורד 0.9%, בסין מדד שנחאי יורד 0.6% ובהונג קונג ההאנג סנג נופל ב-1.7%.

השווקים באסיה הגיעו לשפל של למעלה מחודש, זאת בעקבות מלחמת הסחר בין סין לארה"ב. אמש (ד') טראמפ המשיך לתמוך בהטלת מכסים על מוצרים המיובאים מסין, וטען כי הטלת מכסים על סין תטיב עם כלכלת ארה"ב.

מנגד, סין הכריזה כי תנקוט באמצעים ההכרחיים נגד העלאת המכסים של ארה"ב.

“The reality is, with the Tariffs, the economy has grown more rapidly in the United States and much more slowly in China.” Peter Morici, Former Chief Economist, USITC