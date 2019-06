הפשרה באוקלהומה שוב הפילה את מניית טבע; ב-UBS טוענים שהירידה אינה מוצדקת

לפני כשבועיים וחצי, כשחברת התרופות טבע הודיעה על הסדר עם מדינת אוקלהומה, הכולל תשלום של 85 מיליון דולר ליישוב תביעה נגדה, התגובה בוול סטריט הייתה חריפה ומניית טבע איבדה 12% מערכה. אתמול (יום ד'), על רקע דיווחים שייתכן כי הפשרה לא תאושר על ידי בית המשפט, המניה שוב נפלה, הפעם ב-4%. על המגמה במניה השפיעה גם המלצה שלילית מצד בנק ברקליס.

בסיום המסחר אתמול בניו יורק, המניה ננעלה במחיר של 8.71 דולרים, הגבוה במעט מהשפל שאליו צנחה בסוף מאי, אם כי במהלך המסחר המניה נסחרה במחירים נמוכים יותר. שווי השוק של טבע מסתכם ב-9.5 מיליארד דולר. מניית טבע עלתה במהלך המסחר הבוקר בבורסת ת"א, לאחר שאתמול צנחה ביותר מ-8% בבורסה המקומית.

התביעה באוקלהומה נוגעת למגיפת ההתמכרות למשככי כאבים אופיואידיים בארה"ב. הטענה היא שחברות התרופות, ובהן גם טבע, שיווקו באגרסיביות את התרופות ולא ציינו את הסיכונים בהן. מדובר בהליך ראשון מתוך שורה של הליכים במדינות שונות בארה"ב, ואף שטבע הצהירה בעבר כי לא תגיע לפשרות בהליכים אלה, מכיוון שאין לה כסף - החברה חתמה על הסכם פשרה בסך 85 מיליון דולר, בלי שנקבע כי עשתה מעשה פסול.

ההמלצה של UBS נותרה "נייטרלית"

בימים האחרונים דווח כי השופט בתיק מסרב לאשר את הפשרה ומבקש מידע נוסף. המידע הנוסף נדרש כדי לוודא שהפשרה עונה על הקריטריונים של חוק חדש במדינה, שמגביל את פרקליט המדינה לחלק את הכסף שמתקבל בפשרות משפטיות - כך מסביר האנליסט נאווין ג'ייקוב מ-UBS. להערכתו, לא תהיה השפעה על היקף הפשרה של טבע באוקלהומה, וסביר להניח כי מדובר רק בעניין פרוצדורלי, כך שהירידה החדה במניה אינה מוצדקת. ב-UBS ממשיכים להמליץ על מניית טבע בהמלצת "נייטרלי" עם מחיר יעד של 12 דולר, הגבוה בכ-38% מהמחיר הנוכחי.

באופנהיימר, בנק ההשקעות שהלך נגד הזרם והעלה לפני כמה ימים את המלצתו למניה ל"תשואת יתר", סבורים כי החולשה במניה מהווה נקודת כניסה אטרקטיבית להשקעה בטבע. "לדעתנו, דרישת השופט להבהרות נוגעת לחלוקת כספי הפשרה. על בסיס המידע שיש לנו כיום, אנחנו מאמינים שההתפתחות הזאת אינה משקפת סיכון להיקף הפשרה שעליה טבע חתמה", כותבים באופנהיימר. גם שם מחיר היעד למניה הוא 12 דולר.

בתוך כך, באסיפה השנתית של בעלי המניות של טבע, שנערכה שלשום, אושרו כל ההצעות שהחברה העלתה להצבעה. בעלי המניות אישרו את בחירתם מחדש של הדירקטורים המכהנים אמיר אלשטיין, רוברטו מיניונה וד"ר פרי ניסן לכהונה עד לשנת 2022. במקביל, התגמולים לבכירי החברה, שעלו להצבעה על בסיס לא מחייב ("say on pay"), זכו לרוב: בין המשתתפים בהצבעה 88.7% תמכו בתגמולים, לעומת 11.1% מתנגדים ו-0.2% נמנעים (שיעור הרוב בין כלל הקולות, כולל Broker non vote - הצבעות של בנקאי השקעות שמחזיקים במניות עבור בעלי מניות, שלא מסרו את הצבעתם - הוא 73.4%).

בעלי המניות אישרו גם את התגמולים ליו"ר, סול בארר, ולשאר הדירקטורים, וכמו כן, אישרו את מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PricewaterhouseCoopers) כרואה החשבון של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

