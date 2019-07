המסחר בת"א ייפתח הבוקר עם שני מדדי נדל"ן חדשים

סקירת המסחר בבורסה בתל-אביב: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:35

היום השני של שבוע המסחר בתל אביב ייפתח הבוקר לאחר נעילה חיובית אתמול ונעילה חיובית בוול סטריט בסוף השבוע, כשמדד S&P 500 עלה מעל 0.5%.

העליות בבורסה אתמול סייעו למדד ת"א-35 לסכם את המחצית הראשונה של 2019 בחיוב, עם עליה של כ-9% בשישה חודשים.

הבוקר צפויים להתחיל להיסחר שני מדדי הנדל"ן החדשים בבורסה - נדל"ן מניב ובנייה, אחרי פיצולם ממדד הנדל"ן הנוכחי, וכן יתחיל להיסחר מדד ת"א תשתיות אנרגיה.

מניית לאומי ירדה אתמול על רקע הודעת המנכ"לית רקפת רוסק עמינח שתסיים את תפקידה. עוד בבנק לאומי, אתמול בערב מונה לבנק יו"ר חדש - סמאר חאג' יחיא. מדובר ביו"ר הראשון מהמגזר הערבי לבנק בישראל.

מניית מגדל ביטוח זינקה אמש כ-8% לאחר שהחברה הודיעה כי תחזור לחלק דיבידנדים.

עוד אתמול, התפוצצה עסקת הענק למכירת מניות בנק הפועלים ב"ידיעות אחרונות" על רקע "מתיחות עתיקת יומין" בין בעלי המניות, ובראשם משפחת יודקובסקי המחזיקה ב-18% מהמניות (8% במישרין ו-10% משועבדים לבנק דיסקונט), וג'ודי שלום ניר מוזס המחזיקה ב-12%.

מעבר לים, בסוף השבוע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג הסכימו בשבת להמשיך במשא ומתן, זאת לאחר הסלמה אחר הסלמה שאפיינו את מערכת היחסים בין שתי המדינות, ושאיימו על הכלכלה העולמית כולה. בשיאה של ועידת ה-G20 שהתקיימה באוסקה, יפן, נועדו שני המנהיגים לפגישה שכל העולם ציפה לה, שארכה כ-80 דקות.

I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large.....