טיסת השוקולד חוזרת? המשטרה הורידה בכוח נוסעים ש'התנחלו' במחלקת עסקים בטיסת אל על

נוסעי אל על הבוקר (ב') החליטו להתחכם - מה שעלה להם בהתערבות משטרתית ובעיכוב של כשעה וחצי. מדובר על טיסת אל על לפרנקפורט, שני נוסעים ישראלים שהחזיקו בידיהם כרטיסי טיסה למחלקת תיירים החליטו להתיישב במחלקת עסקים. משסירבו לזוז מהמושבים בהם התנחלו, ואחרי שהאירוע הפך להיות אלים - נאלץ צוות המטוס להזמין לנוסעים משטרה שהורידה אותם מהמטוס.

במקרים כאלה לא רק שמדובר בהתחכמות מיותרת אלא שגם שאר הנוסעים נאלצים לשלם את המחיר - כאשר נוסע מורד מטיסה יש לאתר את הכבודה שלו ולהוריד אותה יחד איתו. האירוע קרה אחרי שהמטוס עזב את העמדה שלו ולכן הוא נאלץ לשוב על עקבותיו כדי להוריד את הנוסעים שהתנהגו בצורה המביכה והמבישה הזו.

גם בטיסות אחרות של אל על המופעלות על ידי סאן דור נרשמו עיכובים הבוקר: טיסת הבוקר לבודפשט שזזה מ-6:45 ל-11:30, טיסת החברה לנאפולי שנדחתה מהשעה 7:30 ל-12:50, טיסת לקרקוב שזזה מ-8:00 ל-13:40 וטיסה לבאטומי שנדחתה מ7:30 ל-11:30.

תגובת אל על: "לצערנו הבוקר חלו עיכובים במספר טיסות חברת סאן דור בשל תקלות טכניות. סאן דור עושה כל שנדרש כדי למזער את האיחורים על מנת לתת פתרון אופטימלי ולהוציא את הטיסות בהקדם האפשרי. בנוסף, חל עיכוב בטיסת אל על לצורך הורדת חלק מהנוסעים. אנו מתנצלים על אי הנעימות שנגרמה ללקוחותינו".

התפרעויות נוסעים בטיסה הוא נושא שמתייחסים אליו בכובד ראש בענף התעופה. הגורם מספר אחד להתפרעויות של נוסעים במטוס הוא צריכת יתר של אלכוהול. לפי נתוני יאט"א, ארגון התעופה העולמי, תופעת ההתפרעויות בטיסה נמצאת במגמת ירידה (שיכולה, אגב, גם להיות מוסברת בכך שחברות תעופה בוחרות שלא לדווח), אלא שמספר ההתנהגויות שמוגדרות כ"חמורות", כלומר כאלה שמהוות איום על אנשי הצוות או הנוסעים, או כאלה שהן בגדר סכנת חיים (המכונות דרגות 3 ו-4) - נמצא במגמת עלייה. האזור שבו התופעה נחשבת לנפוצה במיוחד הוא בריטניה.

לפי הארגון, בשנת 2017 נרשם מקרה אחד של התפרעות מתוך 1,053 טיסות, זאת לעומת 1,424 טיסות בשנה שלפני. יאט"א החלה באיסוף נתונים על התפרעויות בטיסה מאז 2007. לאורך התקופה היא קיבלה 66 אלף דיווחים מחברות התעופה, כאשר הסטטיסטיקה לחישוב התקריות הללו מחושבת לפי מקרה אחד לכל 1,000 טיסות. כאמור - לא כל החברות מדווחות על אירועים ולכן יש להניח שמספרם גדול יותר. לאחרונה גם בריטיש איירוייז נאלצה להתמודד עם נוסעים שהיא נאלצה להוריד מטיסה, כשחבורת בריטים שעלו על טיסת החברה מתל אביב ללונדון אמרו שבכוונתם לפוצץ את המטוס. גם אם דובר היה על בדיחה לא מוצלחת במיוחד בבריטיש החליטו שלא לקחת סיכון והנוסעים הורדו בנתב"ג עוד לפני ההמראה בהתאם להנחיות של מטה החברה בלונדון.

לקראת עונת הקיץ הושק בבריטניה קמפיין "One Too Many" שמבקש להזכיר לנוסעים את ההשלכות של התפרעות בטיסה: הורדת נוסעים מהמטוס, קנס של עד 80 אלף ליש"ט, או מאסר בפועל. קמפיין אחר בשם "Not in flight" גייס חברות תעופה אירופאיות, לרבות איזי ג'ט, ריאנאייר ו-KLM , כדי להביא למודעות הנוסעים את הכללים להתנהגות אחראית במטוס, לרבות בנוגע לשתייה מופרזת או עישון. מהלך גלובלי נוסף שננקט כדי להפחית את התקריות האלימות בטיסות הוא דרך אמנת MP14 שאליה הצטרפו עד כה כ-20 מדינות (האחרונות שבהן טורקיה, מלזיה וקזחסטן), המחייבת את המדינות לנקוט בפעילות המעוגנת בחוק נגד עברייני טיסה שנוחתים בשטחן.

