Yes יוצאת לראשונה עם חבילת טריפל, ובמחיר לא זול בכלל

חברת הלוויין yes יוצאת עם חבילת טריפל (טלוויזיה, אינטרנט בקצב של 100 מגה וטלפון) לראשונה במסגרת שיתוף פעולה בין החברות בנות של בזק. הטריפל החדש ישווק ביחד עם בזק בינלאומי, אך המותג שילווה את הפעילות יהיה של חברת yes, וזאת על מנת להגיב תחרותית למתחרותיה בשוק הטלוויזיה שמציעות מזמן חבילות טריפל ובכך היה להם יתרון משמעותי עליה.

פירוט המסלולים:

הצעת premium על בסיס שירות הטלוויזיה של yes במסלול yes ULTIMATE הכולל VOD ללא תשלום, חבילות התוכן של yes כולל חבילות וערוצי ה-premium: ילדים, lifestyle, ים תיכוני, שפות ועוד וממיר HD מקליט מתקדם. מסלול זה יוצע החל מ-139 שקל לחודש בלבד, לשלושה חודשים ראשונים, והחל מהחודש הרביעי והלאה ב- 299 שקל לחודש, הנחה של 480 שקל ללקוח. כמו כן, גם לקוחות קיימים שיבחרו להצטרף לטריפל ייהנו ממחיר מבצע של 229 שקל לשלושת החודשים הראשונים.

ההצעה השנייה היא הצעה מוזלת על בסיס שירות הטלוויזיה של STINGTV מבית yes הכוללת את החבילה של STINGTV המכילה את חבילות הסרטים, הסדרות, הילדים, המדע והטבע, חבילת ערוצי ספורט 5 והערוצים הישראליים, החל מ-99 שקל לחודש בלבד, לשלושה חודשים ראשונים, והחל מהחודש הרביעי והלאה ב-199 שקל לחודש, הנחה של 300 שקל ללקוח.

ההצעה הינה פריקה כאשר כל מוצר ניתן לרכישה גם בנפרד. ההשקה תלווה בקמפיין טלוויזיוני ודיגיטלי בכיכובה של הזמרת חוה אלברשטיין וסטפן לגר שיעלה הערב.

