מתחזקים בשטראוס: ליאו ברנט יטפל בתקציבי צ'יטוס ודוריטוס

משרד הפרסום ליאו ברנט מקבוצת פובליסיס מחזק אחיזה בתקציבי הפרסום של קבוצת שטראוס: המשרד קיבל לטיפולו את המותגים צ'יטוס ודוריטוס, בהם טיפלה סוכנות גפן טים שנרכשה לאחרונה על-ידי WIX.

נזכיר כי בשטראוס מנהלים בשנה האחרונה תהליך של ייעול מערך הפרסום והתאמתו לאופן שבו שטראוס רואה את עצמה מתקשרת כיום עם הצרכנים. במסגרת המהלך מחלקת שטראוס את הטיפול במותגי הפרסום שלה לשניים: את המותגים "הכבדים", המהווים את החלק הארי בהוצאה הכספית ודורשים טיפול "מסורתי" יותר, ריכזה החברה במשרד אחד במקום שניים, כאשר לאחר מכרז בין שני משרדי הפרסום הגדולים שטיפלו בחברה - באומן-בר-ריבנאי ואדלר-חומסקי - הוחלט להפקיד אותם בידי באומן.

בנוסף יש לשטראוס מותגים קטנים שדורשים התנהלות שונה - הרבה אוריינטציה דיגיטלית ויכולות תמרון. מדובר בעיקר במותגים הפונים לנישות עם השקעה פרסומית קטנה יחסית למותגים הגדולים. בשטראוס העסיקו בעבר מספר ספקים שטיפלו במותגים אלה, ביניהם משרדי הפרסום מנצ', אלנבי, גפן טים ליאו ברנט ונוספים, אך היה ברור שעם הזמן ועל רקע השינויים בשטראוס, גם מספרם יצומצם.

משרד הפרסום ליאו ברנט הצטרף למערך הפרסום של שטראוס ב-2018, כשקיבל לידיו את הטיפול במותגי better for you השייך לחטיבת המאפים, שטופל עד אז במשרד הפרסום חוליגנס. אומנם מותגים אלה, שהמרכזי בהם הוא אנרג'י, אינם עתירי השקעה פרסומית, אולם הם אפשרו למשרד דריסת רגל ראשונה במערך הפרסום של שטראוס וחיזקו את האחיזה הכוללת של תקציבי פובליסיס ישראל בתקציבי הקבוצה. ליאו ברנט ובאומן-בר-ריבנאי נמצאים שניהם בבעלות מלאה של פובליסיס. עתה כאמור מקבל ליאו ברנט שני מותגים נוספים של שטראוס - צ'יטוס ודוריטוס, שהיקף הפרסום של שניהם יחד מוערך בכ-10 מיליון שקל.

במקביל מעלים בשטראוס הילוך על אחד המהלכים המשמעותיים מבחינת מערך הפרסום - לפחות בכל הקשור להתנהלות כספית: מכרז המדיה של שטראוס, שכפי שנחשף ב"גלובס" נערך בין חברות המדיה יוניון וזניט, נכנס לישורת האחרונה, כאשר מחר יציגו החברות את המצגות שלהם בפני הנהלת החברה. יוניון מדיה מטפלת בתקציב המדיה של שטראוס מעל לעשור. זניט היא חברת המדיה של פובליסיס ישראל, המנהלת את המדיה למשרדי הפרסום באומן-בר-ריבנאי וליאו ברנט.

בשטראוס בחרו שלא להגיב לידיעה.

